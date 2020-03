Pandemia koronawirusa jest dla wszystkich nową i niekomfortową sytuacją. Wiele osób zastanawia się, jak poradzić sobie w tej stresującej sytuacji oraz bezpiecznie i efektywnie wykorzystać czas, w którym nałożone zostały na nas ograniczenia. Firma Valeo zachęca właścicieli oraz pracowników warsztatów do wykorzystania tego czasu do poszerzenia swojej wiedzy technicznej, dzięki oglądaniu szkoleń online.

Wszędzie tam gdzie jest to możliwe, pracodawcy stwarzają swoim pracownikom możliwości pracy zdalnej. W przypadku warsztatów ciężko wyobrazić sobie, żeby ktoś „zdalnie” wymienił olej lub klocki hamulcowe. Z drugiej strony należy się spodziewać, że właściciele samochodów, stosując się do zaleceń rządu i tak pozostaną w domach i zrezygnują z planowanych napraw. Wszystko to sprawia, że w najbliższym czasie w warsztatach mogą pojawić się przestoje. Co gorsza, póki co trudno przewidzieć jak długo to potrwa i jak będzie wyglądało.

W obłożonych pracą warsztatach często mogło brakować czasu na poszerzanie wiedzy technicznej. Dzisiaj, aby wziąć w nich udział nie trzeba spotykać się twarzą w twarz z trenerem technicznym i innymi uczestnikami. Valeo pokazuje, że dzięki webinarom online w sposób wygodny i bezpieczny można poszerzyć swoją wiedzę z domu.

Na stronie Valeoservice.pl znajduje się bogata biblioteka szkoleń technicznych dostępnych na żądanie o dowolnej porze. Aby je obejrzeć, wystarczy się zarejestrować. Szkolenia są bezpłatne.