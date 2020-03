Fabryka PZL Sędziszów dołącza do grona firm zaangażowanych w walkę z epidemią koronawirusa COVID-19. Sędziszowski zakład znany z produkcji filtrów do samochodów i maszyn rolniczych wchodzi w kooperacje z najlepszymi szwalniami w Polsce, by technologię wytwarzania filtrów kabinowych zaadaptować do produkcji maseczek ochronnych z domieszką nanosrebra. Zastosowane we wkładach filtracyjnych powłoki charakteryzują się silnym efektem przeciwdrobnoustrojowym.

Fabryka PZL Sędziszów poszerzyła niedawno linie produkcyjne o proces technologiczny wykorzystujący cząstki nanosrebra. Badania wykonane na zlecenie PZL Sędziszów wykazały, że materiał filtra kabinowego pokryty roztworem zawierającym nanosrebro wykazuje aktywność przeciwdrobnoustrojową. Technologia wykorzystywana pierwotnie w filtrach kabinowych, znajduje zastosowanie w maseczkach ochronnych. Maseczka wykonana z zastosowaniem podobnego materiału blokuje możliwość zakażenia się bakteriami grzybów i pleśni, które w konsekwencji mogą spowodować ogólne obniżenie odporności organizmu i narażenie na powikłania pochodzące z innych źródeł np. COVID-19.