Pirelli postanowiło anulować prace nad Kalendarzem Pirelli 2021. Środki pierwotnie przeznaczone na projekt „The Cal” w kwocie 100 000 euro zostaną przekazane na badania i zwalczanie skutków związanych z pandemią koronawirusa, uzupełniając podjęte do tej pory przez firmę inicjatywy.





– Wstrzymanie prac nad Kalendarzem Pirelli miało już miejsce w historii firmy – w 1967 r., do kolejnego doszło między 1975 a 1983 r. Niespotykana sytuacja kryzysowa związana z Covid-19 zmusiła nas do tego, by ten sam krok podjąć dzisiaj. Wrócimy do projektu, gdy nadejdzie właściwy czas, wraz z ludźmi, którzy obecnie nad nim pracowali – powiedział Marco Tronchetti Provera, wiceprezes zarządu i dyrektor zarządzający Pirelli.

Na ilustracji urocze zdjęcie z Kalendarza Pirelli na rok 2019.