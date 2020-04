Koncern Volkswagen rozpoczął produkcję metodą druku 3D mocowań do osłon zabezpieczających twarz. Odbywa się to w ramach wspólnej inicjatywy z Airbusem i serwisem „Mobility goes Additive” zajmującym się techniką druku 3D, w którą angażuje się około 250 firm. Mocowania opracowane przez Airbausa będą wykorzystane w Hiszpanii, dokąd zostaną przetransportowane samolotem z Hamburga do Madrytu.

Inicjatywa ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie odpowiednich instytucji w Hiszpanii, które na miejscu zajmą się rozdziałem wyprodukowanych elementów. Celem jest dostarczenie jak największej liczby mocowań. Dodatkowo marki koncernu Volkswagen w technologii 3D wytwarzają także inne pomoce medyczne.

Do mocowań produkowanych przez Volkswagena na miejscu dołączana będzie folia ochronna – tak przygotowana przejrzysta maska będzie służyła ochronie twarzy. W celu zapewnienia higieny, podczas druku pracownicy Volkswagena korzystają z rękawic i maseczek.

Druk odbywa się zarówno w wielkich centrach druku 3D w Wolfsburgu i Ingolstadt, ale także w innych zakładach marek Audi, Bentley, Bugatti, MAN Truck&Bus, Porsche, Volkswagen Samochody Osobowe, Volkswagen Samochody Dostawcze, Volkswagen Komponenty i Volkswagen Motorsport. W tej chwili koncern wykorzystuje w swoich fabrykach ponad 50 drukarek 3D, systematycznie dołączając kolejne do projektu. Jednocześnie marki Lamborghini, SEAT, SKODA i Volkswagen Samochody Osobowe wytwarzają inne materiały medyczne: Volkswagen Navarra (Hiszpania) rozpoczął kompletną produkcję osłon ochronnych i dostarczył już 770 sztuk administracji rządowej w Nawarze. We współpracy z politechniką praską SKODA opracowała metodę druku 3D masek FFP-3 wielokrotnego użytku.