W związku z sygnałami prasowymi o przypadkach karania kierowców przez policję mandatami za jeżdżenie na wymianę opon, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Oponiarskiego , Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Związek Dealerów Samochodów wystosowały stanowczy list do premiera Morawieckiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego Policji.

W liście czytamy m.in.:

„W imieniu całej branży motoryzacyjnej, w tym przede wszystkim kilkunastu tysięcy serwisów samochodowych i oponiarskich, zdecydowanie domagamy się zaprzestania działań niektórych funkcjonariuszy Policji wystawiających kierowcom mandaty za wymianę opon i uznania sezonowej wymiany opon za spełniającą definicję potrzeb dnia codziennego określonych w określonych w §5a ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Mamy informacje, o przypadkach ukarania przez Policję mandatami kierowców, którzy udali się na wymianę opon w samochodach, którymi codziennie dojeżdżają do pracy, także w czasie epidemii.

(…)

Przypominamy, że opony są jedynym elementem pojazdu mającym kontakt z drogą. To od jakości opon zależy przyczepność pojazdu i bezpieczeństwo jazdy. Opony przy prędkości autostradowej obracają się ponad 1000 razy na minutę. Są drugim, a w samochodach z turbiną, trzecim najszybciej obracającym się elementem pojazdu po wałku w silniku.

Opony zimowe, na których jeździ jeszcze znaczna część kierowców nie nadają się do bezpiecznej jazdy w temperaturach powyżej 10–15OC.

(…)

Liczymy, że opisane zjawiska pozostaną incydentalne i funkcjonariusze Policji otrzymają jednoznaczne instrukcje by sezonową wymianę opon uznawać za spełniającą definicję potrzeb dnia codziennego. Czynność ta bowiem, jako zapewniająca zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, bezwzględnie podlega pod powyższą definicję.”

Jednocześnie Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego przygotowało opinie prawną, z której jednoznacznie wynika, że udawanie się na wymianę opon z zimowych na letnie spełnia definicję koniecznych czynności życia codziennego.