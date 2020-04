Wszystkie dane wskazują, że światowa gospodarka stoi przed największym wyzwaniem ostatnich dekad. Wiedzą to też producenci części i dostawcy, jednak nikt z nich nie zamierza biernie przyglądać się tej sytuacji. Każdy chce pomóc mechanikom utrzymać ruch w warsztatach, aby wspólnie przetrwać ten ciężki okres. Czołowi dostawcy wspólnie z Inter Cars zorganizowali akcję #pomagamypomagać, która ruszy z początkiem kwietnia.





#pomagamypomagać to doraźna pomoc dla właścicieli warsztatów, którzy zmagają się dzisiaj z wieloma problemami. Z jednej strony jest to zmiana podejścia do prowadzenia biznesu i reagowania na zmiany, a z drugiej są to problemy wnikającej ze zmniejszającej się liczby klientów w warsztacie w czasie pandemii koronawirusa. Inter Cars wspólnie ze swoimi Partnerami biznesowymi proponuje warsztatom wsparcie. Program pomocy #pomagamypomagać jest oparty na trzech filarach, w skład których wchodzą:

1. PAKIET OCHRONNY zawierający 5 litrów płynu antybakteryjnego, 5 sztuk maseczek ochronnych, 100 rękawiczek ochronnych, który pozwoli warsztatom stosować zasady bezpieczeństwa, pozwalające chronić się przed zarażeniem oraz spełnić wymogi, które polski rząd rekomenduje, aby zachować podczas kontaktu z klientem.

2. Bezpłatne webinary – pierwsze szkolenie odbyło się 31.03.2020, o tematyce: „Zarządzanie warsztatem w kryzysie”, kolejne tematy są już w przygotowaniu. Jest to bezpłatna WIEDZA dla właścicieli warsztatów i mechaników, tak bardzo potrzebna i trudna do zdobycia w czasach ogólnej kwarantanny.

3. Gotowe do użycia treści marketingowe, tj. posty do mediów społecznościowych (tekst i grafiki), które pomogą dotrzeć z przekazem do kierowców, wykorzystując nowoczesne NARZĘDZIA ONLINE. Te obecnie stanowią najlepszą formę kontaktu z klientem, który szuka informacji na temat dostępnych usług.

Pakiety ochronne dostarczone będę za pośrednictwem filii Inter Cars do 10 tysięcy warsztatów już w tym tygodniu.

Kampania #pomagamypomagać zainicjonowana została przez producentów części samochodowych wspólnie z Inter Cars. Firmy zaangażowane w projekt to: Inter Cars, Castrol, ZF Aftermarket, Bosch, Schaeffler, Mann Filter, Filtron, Delphi, Febi, Varta /Clarios, Contitech, Valeo, Osram, Magneti Marelli, Vredestein, Bridgestone, Goodyear.

Informacje na temat akcji dostępne są na www.intercars.com.pl oraz https://www.facebook.com/InterCarsOfficial/