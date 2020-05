Za pośrednictwem Internetu odbyła się coroczna konferencja prasowa dziennikarzy z całego świata z kierownictwem grupy Bosch. Od maja firma systematycznie wznawia produkcję w prawie 100 lokalizacjach na całym świecie. „Naszym celem jest zsynchronizowane przyspieszenie produkcji i zabezpieczenie łańcuchów dostaw, szczególnie w produkcji samochodów. Zrobiliśmy to już w Chinach. Nasze około 40 zakładów na miejscu produkuje ponownie, a łańcuchy dostaw są stabilne. Intensywnie pracujemy nad tym w innych regionach” - powiedział Volkmar Denner, prezes Zarządu Robert Bosch GmbH.

W związku z pandemią koronawirusa zakłady Boscha wytwarzają maski ochronne (maksymalna produkcja to aż 500 tys. sztuk dziennie) i 5 tys. litrów środka dezynfekującego tygodniowo w Niemczech i Stanach Zjednoczonych na własne potrzeby, ale z możliwością udostępnienia ich na zewnątrz. Do końca 2020 r. Bosch planuje wyprodukować również ponad milion szybkich testów na koronawirusa oraz unowocześniony analizator testów Vivalytic.

„Przygotowujemy się do globalnej recesji, która będzie miała znaczący wpływ na rozwój naszej działalności w 2020 r.” - powiedział Stefan Asenkerschbaumer, dyrektor finansowy i wiceprezes Zarządu Bosch. W pierwszym kwartale tego roku sprzedaż Grupy Bosch spadła o 7,3%, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Spadek sprzedaży w marcu 2020 wyniósł 17%.

W całym roku 2019 Grupa Bosch wygenerowała wynik operacyjny przed opodatkowaniem w wysokości 3,3 mld euro, a marża zysku operacyjnego EBIT wyniosła 4,2%. Dział Mobility Solutions (motoryzacyjny) osiągnął sprzedaż w wysokości 46,8 miliarda euro. Według regionów świata sprzedaż Grupy Bosch w 2019 r. wynosiła: w Europie sprzedaż w wysokości 40,8 mld euro była o 1,4% niższa niż w 2018, w Ameryce Północnej sprzedaż wzrosła o 5,9% do 13 miliardów euro, w Ameryce Południowej sprzedaż wzrosła o 0,1% do 1,4 miliarda euro. W regionie Azji i Pacyfiku (w tym w Afryce) sprzedaż spadła o 3,7% do 22,5 miliarda euro. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Grupa Bosch zatrudniała 398 150 osób na całym świecie w 440 spółkach zależnych i regionalnych w 60 krajach.

„Ochrona klimatu pozostaje kluczowa dla przetrwania człowieka - kosztuje, ale zaniechanie staje się jeszcze droższe” - podkreślił V. Denner. Według Dennera ważna jest szeroka ofensywa technologiczna. Grupa Bosch będzie pierwszą globalną firmą przemysłową, która do końca 2020 r. stanie się neutralna dla klimatu we wszystkich 400 lokalizacjach na całym świecie. Wszystkie lokalizacje w Niemczech są już teraz neutralne pod względem emisji CO2. Szef firmy wezwał do odważnego wejścia w gospodarkę wodorową i produkcję e-paliw po kryzysie koronawirusa. Według niego jest to jedyny sposób, aby zachować neutralność klimatyczną w Europie do 2050 r. „Dzisiejsze zastosowania wodoru muszą wydostać się z prawdziwych laboratoriów i wejść do prawdziwej gospodarki” - powiedział Denner. Bosch wraz z partnerami zaangażował się w produkcję wodorowych ogniw paliwowych mających zastosowanie w napędzie pojazdów, szczególnie użytkowych, i jako stacjonarnych źródeł energii elektrycznej. Jednak według badań rynkowych Boscha dwa z trzech nowych samochodów będą napędzane olejem napędowym lub benzyną w 2030 r. Dlatego firma nadal inwestuje w wydajne silniki spalinowe pod kątem systemów oczyszczania spalin. Bosch angażuje się również w paliwa odnawialne i syntetyczne (eFuels) wytwarzane wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Paliwa te mają uczynić silnik spalinowy neutralnym pod względem emisji CO2. Ponadto Bosch chce zostać liderem na rynku mobilności elektrycznej. W tym celu firma inwestuje około 100 milionów euro w produkcję elektrycznych układów napędowych w swoich zakładach w Eisenach i Hildesheim.