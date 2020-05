W związku z pandemią opóźniono wejście w życie elektronicznej wersji BDO. Do końca bieżącego roku można przekazywać odpady z wykorzystaniem papierowych kart przekazania odpadów. O pół roku odroczono też badania techniczne podnośników. Wiele firm ma jednak wątpliwość czy odroczenie to odnosi się także do sytuacji, w której podnośnik przekroczył tzw. resurs.

Pojęcie resursu określono w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (w skrócie: UTB). Resurs to bezpieczny okres eksploatacji podnośnika określony liczbą cykli pracy (jeden cykl: podniesienie i opuszczenie pojazdu). Przewidywana trwałość podnośnika ustalona została na 22 tysiące cykli, co daje około 10 lat pracy podnośnika w warsztacie. Po osiągnięciu przez podnośnik granicznej wartości cykli roboczych, eksploatujący powinien przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) zwróciło się w tej sprawie między innymi do Urzędu Dozoru Technicznego. UDT stwierdza, że wprowadzona na mocy Tarczy 1.0. zmiana w ustawie o dozorze technicznym umożliwia odroczenie terminu wykonania badań technicznych także urządzenia „po resursie”. Warunkiem jest złożenie wniosku, a samo odroczenie może być udzielone na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Oczywiście organ właściwej jednostki dozoru technicznego może przychylić się do wniosku, ale nie musi. Decyzję podejmie organ na podstawie m.in. zawartego we wniosku oświadczenia właściciela warsztatu, że dalsza praca podnośnika w ocenie eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Wypełniony wniosek należy przesłać do najbliższego biura lub oddziału UDT (można także drogą elektroniczną).