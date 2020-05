Marka Volkswagen Samochody Osobowe przedłuża o trzy miesiące czas obowiązywania gwarancji na nowe samochody. Dotyczy to wszystkich aut produkowanych w Europie lub z przeznaczeniem na europejski rynek, których dwuletnia gwarancja lub przedłużona opieka pogwarancyjna VolkswagenSafe+ wygasłaby w czasie między 1 marca a 31 maja 2020 r.

Gwarancja zostaje przedłużona o trzy miesiące ponad pierwotny czas trwania. – Z powodu pandemii koronawirusa w wielu krajach wciąż jest zamkniętych wiele autoryzowanych serwisów. Z tego powodu niektórzy nasi klienci nie mogli skorzystać w oznaczonym czasie z warunków gwarancji – powiedział Jürgen Stackmann, członek zarządu ds. sprzedaży, marketingu i obsługi posprzedażnej marki Volkswagen Samochody Osobowe. Jest to jednorazowe i dobrowolne działanie, mające na celu pomoc klientom w wyjątkowej sytuacji spowodowanej pandemią Covid-19. Obowiązuje ono na całym świecie.

Również Kia Motors Corporation przedłuża ochronę samochodów objętych gwarancją producenta, która wygasła lub miałyby wygasnąć między 1 lutego a 31 maja 2020 r. Gwarancja zostaje przedłużona do 30 czerwca 2020 r. Dzięki temu, samochody klientów, którzy nie mogą pojawić się w serwisie w czasie trwania pandemii, nie stracą gwarancji. „Bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie klientów, partnerów biznesowych i pracowników są traktowane priorytetowo w Kia Motors Polska” – czytamy w oświadczeniu.

Kia przedłuża gwarancję we wszystkich europejskich krajach, w których oferuje 7-letnią gwarancję lub do przebiegu 150 tys. km.

Warto zauważyć, że okresowe przeglądy gwarancyjne mogą być realizowane również w nieautoryzowanych serwisach, jeśli usługa zostanie przeprowadzona zgodnie z wymogami producenta pojazdów.