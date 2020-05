To, że koronawirus ma wpływ na działanie większości przedsiębiorców jest oczywiste. Z naszych badań wynika, że średnia kwota strat poniesionych przez warsztaty do połowy kwietnia wynosi 23 800 zł. Natomiast ważne było dla nas aby wyraźnie pokazać, co może mieć wpływ na lepsze radzenie sobie warsztatów z pandemią – powiedział Tadeusz Kuncy prezes zarządu Moto Data, po badania przeprowadzonym na na reprezentatywnej grupie warsztatów samochodowych.

Z przeprowadzonego badania wyłania się wyraźny podział i inny wpływ pandemii na dwie grupy warsztatów: warsztaty zrzeszone w sieciach warsztatowych i warsztaty działające niezależnie. Choć w obu grupach spadek był znaczący, to jednak warsztaty sieciowe odczuły mniejszy spadek aktywności (-37%) niż warsztaty nie należące do sieci (-42%).

Spadek aktywności naturalnie przekłada się na notowane obroty w tych dwóch grupach warsztatów. Jak pokazuje badanie, straty finansowe wynikające z mniejszej aktywności są również znaczące. Przy średniej notowanej stracie na poziomie 23 800 PLN (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), warsztaty niezrzeszone w sieci poniosły większe straty bo w wysokości 25 100 PLN, podczas gdy te zrzeszone miały stratę „tylko” w wysokości 18 700 PLN.





W kwietniu a więc na początku jeszcze pandemii i wynikających z niej ograniczeń „lockdown” najpoważniejszym wyzwaniem z jakim mierzyły się warsztaty był brak klientów. Tam, gdzie to możliwe wiele firm przeszło na pracę zdalną. Warsztaty, które po krótkim okresie przestoju wybrały drogę aktywnego zmierzenia się z kryzysem. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie do oferty dodatkowej usługi odbierania samochodu od klienta przez pracownika serwisu. W okresie badania aż 46 % warsztatów zrzeszonych w sieciach oferowało usługę door to door (wzrost o 8 pkt. proc.), w przypadku warsztatów niezrzeszonych było to odpowiednio 37% (przy wzroście o 5 pkt. proc.).

Moto Data, specjalizująca się w badaniach rynku motoryzacyjnego w Polsce i innych krajach Europy Centralnej i Wschodniej, przeprowadziła w kwietniu 2020 r. badanie warsztatów samochodowych dotkniętych wpływem pandemii COVID-19. Badania w postaci bezpośrednich wywiadów przeprowadzone zostały z osobami decyzyjnymi w warsztatach samochodowych, od 14 do 22 kwietnia 2020. Próba warsztatów uwzględniała park samochodowy w regionach GUS oraz rozkład próby według przynależności warsztatu do sieci.