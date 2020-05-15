W maju odbędą się kolejne szkolenia przygotowane przez Magneti Marelli.
ZE WZGLĘDU NA OBECNY STAN EPIDEMII ZOSTAJE OGRANICZONA LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ. KAŻDY UCZESTNIK BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH, MASECZEK ORAZ RĘKAWICZEK. BARDZO PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY PRZED PRZYBYCIEM NA SZKOLENIE.
WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM ORAZ HARMONOGRAM NA KOLEJNE MIESIĄCE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ:
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/szkolenia/harmonogram-szkolen,48,3,0
Tel. 602 430 632 Tomasz Pyrlik – specjalista ds. szkoleń