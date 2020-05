Produkty tej niemieckiej firmy oferującej środki smarne są dostępne w regularnej sprzedaży w punktach Inter Cars. Są to m.in. TIT CARGO MAXX 10W40 5L; TIT CARGO MAXX 5W30 5L oraz TIT TRUCK PLUS 15W40 4L.

Olej silnikowy TITAN CARGO PRO 228.61 SAE 5W-30 spełnia wymagania norm MB 228.61, API FA-4. Ze względu na obniżoną lepkość wysokotemperaturową HTHS (2,9-3,2 cP) produkt jest przeznaczony jedynie do silników przystosowanych do pracy z tego typu olejem, np. Mercedes-Benz OM 470 FE1 oraz OM 471 FE1. Do wysokowydajnych olejów silnikowych klasy Premium zaliczamy także serię TITAN CARGO MAXX, dostępną w trzech klasach lepkościowych: SAE 5W-30, SAE 10W-30 oraz SAE 10W-40. To produkty stworzone w technologii Low-SAPS. Sprawdzają się w silnikach Euro 6 samochodów ciężarowych oraz autobusów wyposażonych w turbodoładowanie i najnowsze systemy oczyszczania spalin. Szczególnie mowa tutaj o systemach EGR, SCR, CRT oraz o filtrach cząstek stałych DPF. Zgodnie z zaleceniami producentów są one przeznaczone na najdłuższe dopuszczalne przebiegi, co dodatkowo pozwala obniżyć koszty związane z utrzymaniem floty.

W gamie olejów silnikowych typu Low-SAPS znaleźć można także TITAN CARGO LA SAE 5W-30 oraz SAE 10W-40, które idealnie sprawdzą się w mieszanej flocie pojazdów ciężarowych. Do sprzętu budowlanego oraz ciężarówek VOLVO rekomendujemy natomiast oleje serii TITAN CARGO w lepkościach SAE 15W-40 i SAE 10W-30, które znacznie przewyższają wymagania API CK-4. To między innymi dlatego otrzymały one oficjalne dopuszczenie VOLVO VDS-4.5. Wykazują bardzo wysoką odporność na utlenianie, w efekcie czego przebiegi między wymianami mogą być wydłużone nawet o 20%.

Starszym pojazdom, które nie są wyposażone w filtry cząstek stałych, dedykowany jest olej TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40, który doskonale zabezpiecza silnik i turbosprężarkę przed osadami oraz doskonale chroni przed zużyciem ciernym.