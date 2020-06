Pilkington Automotive Poland został nagrodzony za prace badawczo-naukowe nad opracowaniem innowacyjnej technologii gięcia szyb z powłokami typu Low E.

– Projekt, za którego realizację otrzymaliśmy wyróżnienie zmierza do opracowania innowacyjnej, niestosowanej dotychczas w warunkach produkcji masowej technologii wytwarzania laminowanych dachowych szyb samochodowych z powłokami funkcjonalnymi zaaplikowanymi na obu formatkach szkła stanowiących finalny produkt. Rozwiązanie to pozwoli nam na produkcję szyb samochodowych o zmniejszonym współczynniku przenikania ciepła – mówi Ryszard Jania, Prezes Pilkington Automotive Poland.

Zakończenie realizacji projektu badawczo-naukowego szacowane jest na marzec 2021 r. Wdrożenie nowego rozwiązania pozwoli firmie Pilkington Automotive Poland na zmniejszenie strat energii na istniejących liniach produkcji. Ponadto, dzięki ich przystosowaniu zarówno do gięcia szkła tradycyjnego, jak i tego z powłokami refleksyjnymi, staną się one bardziej uniwersalne. Nowe rozwiązanie zapewnia również większą trwałość i stabilność termiczną powłok istniejących na szkle typu float.

Organizatorem plebiscytu jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Inicjatywa ma na celu docenienie pracy innowatorów i inwestorów oraz organizacji, które wspierają działania składające się na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczno-gospodarczego.