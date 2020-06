Obowiązek stosowania nowego JPK_VAT został przesunięty z 1 lipca na 1 października br. – poinformowało Ministerstwo Finansów. JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres.

Dokument elektroniczny jest przesyłany do Ministerstwa Finansów do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. Celem JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego jest sprawniejsza i szybsza kontrola. Na podstawie JPK odpowiednie systemy informatyczne Ministerstwa Finansów, w kilka chwil są w stanie zweryfikować wiarygodność informacji przesyłanych przez firmy - czy np. wydatek danego przedsiębiorcy zgadza się z przychodem kontrahenta ujętego w ewidencji.

Jednocześnie dokonano modyfikacji tych deklaracji. Zamiast składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz załącznikami i odrębnie JPK-VAT, przedsiębiorca będzie przesyłał jeden plik JPK_VAT. Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT: JPK_VAT7M dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz JPK_VAT7K dla podatników rozliczających się kwartalnie.

– Przedsiębiorcy narzekają na sankcje, jakie grożą za błędy w plikach JPK – 500 złotych za każdy błąd. W przypadku więc pomyłki w oznaczeniu danej części błędnym kodem GTU – będącym oznaczeniem grupy towarowo-usługowej, służącym identyfikacji poszczególnych transakcji i następnie sprzedaży tysiąca takich produktów, można narazić się na karę w wysokości pół miliona złotych. I choć podatnicy mają możliwość korekty błędów, a Ministerstwo Finansów informuje, że kary będą dotyczyły tylko kardynalnych i świadomych błędów wynikających z niedbalstwa w wypełnianiu schematu JPK, to jednak widać, że problemy mogą być poważne, w związku z czym należy dobrze przygotować się na zmiany – mówi Alfred Franke Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.