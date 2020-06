Z dniem 13 lipca Jacek Górski obejmuje stanowisko dyrektora marki Opel w Polsce. Na nowym stanowisku będzie on odpowiedzialny za całość działań marki Opel na polskim rynku, podlegając bezpośrednio Roberto Matteucciemu, dyrektorowi generalnemu marek Peugeot, Citroën, DS, Opel i Free2Move w Polsce.

Do końca maja sprzedano w Polsce 4864 sztuki nowych samochodów osobowych marki Opel, co dało firmie 12. miejsce pod względem wyników sprzedaży. Spadek sprzedaży rok do roku aut tej marki wyniósł 67,4% (dane wg Samar). To największy, procentowy spadek wśród 20 marek obecnych w naszym kraju.

Nadzieją na zwiększenie sprzedażny jest zapowiadana premiera nowego modelu – Mokka.