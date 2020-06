Bilstein powraca z akcją bezpłatnej kontroli zawieszenia w samochodach osobowych. Terminy pierwszej tury zbiegają się z okresem przygotowań do wyjazdów na wakacje.

Pierwsza tura rozpoczyna się tradycyjnie przed wakacjami i obejmie różne miejsca w Polsce. Kontrola zawieszenia jest bezpłatna i może z niej skorzystać każdy kierowca samochodu osobowego lub lekkiego dostawczego. Nie ma konieczności rezerwacji terminu, a procedura kontrolna zajmuje do dziesięciu minut. Badanie polega na sprawdzeniu oddzielnie przedniej i tylnej osi. Uzyskane wyniki sprawności amortyzatorów, udokumentowane wydrukiem, omawiane są z kierowcą.

– Akcje z mobilnym testerem zawieszenia rozpoczynamy na przełomie czerwca i lipca nieprzypadkowo. Kierowcy, którzy z niej skorzystają mają okazję do sprawdzenia stanu technicznego auta przed wyjazdem na wakacje. W tym roku nabierze to szczególnego znaczenia, bo w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego jeszcze więcej osób zdecyduje się na własny środek transportu. Przełoży się to na większy ruch na drogach, a utrata kontroli nad pojazdem może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji – tłumaczy Andrzej Wojciech Buczek z IHR Warszawa.

Skorzystanie z testera zawieszenia jest całkowicie bezpieczne. Kierujący, jak i pasażerowie, cały czas pozostają w pojeździe. Podczas omawiania wydruku z wynikami zachowywany będzie odpowiedni dystans. Należy przy tym przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa.



Terminarz tegorocznych akcji z Mobilnym Testerem Zawieszenia Bilstein dostępny jest na stronie: www.bilstein.com/pl