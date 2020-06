Fabryka Bridgestone w Stargardzie rozpoczęła produkcję opon ciężarowych 12 lat temu i w tym czasie wyprodukowała 10 milionów opon. Polski zakład koncernu jest jednym z najnowocześniejszych w Europie.

Dziennie może powstawać tu do 4400 opon do samochodów ciężarowych i autobusów.

Fabryka w Stargardzie to jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych Bridgestone w Europie. Aktualnie zatrudnia 935 pracowników i może produkować do 4400 opon na dobę. Powierzchnia użytkowa fabryki to blisko 160 tys. metrów kwadratowych, co odpowiada 22 boiskom piłkarskim. W ciągu ostatnich pięciu lat powierzchnia fabryki powiększyła się o prawie 12 tys. metrów kwadratowych, a zatrudnienie wzrosło o 100 osób. Zakład przyczynia się również do realizacji ogólnoświatowego celu, który zakłada redukcję poziomu emisji CO2, poprzez zakup energii z gwarancją pochodzenia.

Bridgestone Stargard specjalizuje się w produkcji opon klasy premium, a blisko połowa z nich trafia na pierwszy montaż do fabryk samochodów ciężarowych. Opony produkowane w Stargardzie trafiają do najważniejszych producentów pojazdów, takich jak Daimler, IVECO, Volvo i Scania.