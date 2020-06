Koncern NGK SPARK PLUG CO w 2018 r. przejął firmę CAIRE – producenta urządzeń dostarczających tlen, który obecnie gra kluczową rolę w walce z koronawirusem (COVID-19). CAIRE mocno zwiększyła produkcję swoich urządzeń do tlenoterapii produkowanych pod markami: CAIRE, AirSep, HELiOS i SeQual.

Jako część swojej polityki rozwoju biznesu NGK SPARK PLUG inwestuje środki w rozwój produktów w trzech branżach, w których przewidywany jest wzrost: „środowisko i energia”, „samochody nowej generacji” oraz „medycyna”. Sektor medyczny firmy w Japonii rozwija się dynamicznie i dostarcza koncentratory tlenu już od 1999 r. Rosnący szybko popyt na przenośne koncentratory tlenu doprowadził do przejęcia firmy CAIRE Inc. (USA) i jej oddziałów Chart BioMedical Limited (UK) oraz Chart BioMedical (Chengdu) Co., Ltd (Chiny).

– Kiedy wirus COVID-19 zaczął się rozprzestrzeniać zauważyliśmy gwałtowny wzrost popytu na stacjonarne koncentratory tlenu, zbiorniki kriogeniczne i przemysłowe generatory tlenu ze strony naszych klientów z całego świata, a szczególnie od tych, którzy zapewniali pierwszą pomoc w czerwonych strefach pandemii. Nasza firma odpowiedziała na to rosnące zapotrzebowanie na urządzenia do tlenoterapii niezwykle szybko i skutecznie – powiedział Earl Lawson, prezes a zarazem CEO firmy CAIRE.