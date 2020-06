23 czerwca br. rozpocznie się letni cykl wydarzeń przygotowanych przez ekspertów Würth Polska. Podczas tegorocznych dni otwartych specjaliści z różnych branż będą mieli okazję skorzystać z merytorycznych szkoleń i wziąć udział w pokazach produktowych. Na uczestników czekają również atrakcyjne promocje.

Podczas cyklu wydarzeń odbędą się pokazy szlifowania i cięcia betonu, polerowania stali nierdzewnej i aluminium oraz systemów i akcesoriów do montażu paneli słonecznych. Zaprezentowana zostanie również gama elektronarzędzi akumulatorowych z nowej serii M-CUBE, narzędzi do urwanych śrub i obrobionych nakrętek, a także ceramiczne materiały szlifierskie CERALINE. Uczestnicy będą mieli dodatkowo możliwość przyjrzeć się łączeniu materiałów za pomocą mas klejąco-uszczelniających i zapoznać się z nową, całoroczną pianą montażową o wysokiej elastyczności. W trakcie dni otwartych przedstawione zostaną nowości z portfolio marki, jak m.in.: czwarta generacja wkrętów do drewna ASSY RW czy brzeszczoty o różnorodnym zastosowaniu. Wielbiciele motoryzacji będą mogli zgłębić tajniki auto detailingu, obróbki zgrzewów, blacharstwa i korekty lakieru oraz zaznajomić się z nowymi zestawami narzędzi do aut elektrycznych i hybrydowych. Zaplanowano również pokaz oferty produktów związanych z komfortem i bezpieczeństwem pracy. Eksperci zaprezentują odzież ochronną, obuwie robocze, środki do dezynfekcji i czyszczenia stanowiska.

Tegoroczne „Dni Otwarte” rozpoczną się 23 czerwca. W sumie od czerwca do lipca zaplanowano 13 wydarzeń, które odbędą się na terenie całej Polski.

Harmonogram letniej edycji „Dni Otwartych” Würth Polska:

• Czerwiec

23.06 – Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 29

24.06 – Radom ul. Wierzbicka 26/44

25.06 – Warszawa ul. Połczyńska 53

30.06 – Kraków ul. Conrada 63

• Lipiec

02.07 – Kielce ul. Zagnańska 200

07.07 – Płock ul. Adama Mickiewicza 33

09.07 – Toruń ul. Polna 103-105

14.07 – Rzeszów ul. Handlowa 3

16.07 – Lublin ul. Bursaki 8

21.07 – Nowy Sącz ul. Węgierska 201

23.07 – Kraków ul. Zakopiańska 56

28.07 – Warszawa ul. Modlińska 244A

30-31.07 – Białystok ul. Gen. St. Maczka 52

„Dni Otwarte” Würth Polska będą odbywały się w godz. 9:00–17:00.

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie www.wurth.pl