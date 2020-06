Większość produkowanych obecnie samochodów jest wyposażona w filtr powietrza, którego zadaniem jest utrzymywanie czystego powietrza w kabinie i zatrzymywanie zanieczyszczeń w postaci kurzu, pyłków kwiatowych, trujących gazów i cząstek powstałych w wyniku ścierania się okładzin hamulcowych i opon. Substancje te, jeśli nie zostaną wyeliminowane, mogą działać na oczy, nos i oskrzela, powodując problemy zdrowotne, podrażnienia i dyskomfort, zwłaszcza u osób cierpiących na uczulenia i astmę.

Badania przeprowadzone przez Emission Analytics pokazują, że podczas krótkich podróży samochodem system kontroli zanieczyszczeń nie jest w stanie osiągnąć pełnej sprawności. Zanim silnik się rozgrzeje – w ciągu pierwszych pięciu minut jego pracy – poziom emisji tlenków azotu (NOx) w silnikach wysokoprężnych jest wyższy o 32%, a w silnikach benzynowych o 422%, w porównaniu do emisji przy rozgrzanym silniku.

Kierowcy i pasażerowie pojazdów również są narażeni na te podwyższone emisje, zwłaszcza jeśli filtr kabinowy jest zatkany i brudny – krótka przejażdżka autem do sklepu okazuje się o wiele bardziej szkodliwa dla zdrowia, niż mogłoby się wydawać.

Filtr kabinowy pomaga poprawić jakość powietrza, odfiltrowując szkodliwe cząsteczki znajdujące się w spalinach, dymie papierosowym i oparach paliwa przed ich przedostaniem się do wnętrza pojazdu – jak również zapobiega przedostawaniu się do układu klimatyzacji liści i innych zanieczyszczeń. Bez filtra kabinowego powietrze wewnątrz samochodu może być nawet osiem razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz, zwłaszcza podczas pierwszych kilku minut po uruchomieniu silnika.

W konstrukcji filtrów kabinowych Denso wykorzystano wysokiej jakości włókninę wzmocnioną dodatkową warstwą węgla aktywnego, który wchłania skraplane na jego powierzchni substancje gazowe i eliminuje nieprzyjemne i szkodliwe opary czy zapachy. Filtr kabinowy z węglem aktywnym jest niezwykle skuteczny – blokuje cząsteczki o średnicy nawet 1000 razy mniejszej niż ludzki włos i jest w stanie usunąć z powietrza o 25% więcej szkodliwych zanieczyszczeń niż standardowe filtry kabinowe, które nie posiadają warstwy węgla aktywnego.

Denso zaleca wymianę filtra co najmniej raz w roku lub po przejechaniu 10000–15000 km.