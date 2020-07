Gęsta sieć stacji ładowania jest uważana za kluczowy czynnik przy podejmowaniu decyzji o zakupie samochodu elektrycznego. Federalny Związek Gospodarki Energetycznej i Wodnej (BDEW) w Niemczech ocenia liczbę publicznych i półpublicznych punktów ładowania na 27 730 (liczba na koniec marca 2020 r).

Jednak często karty dostępu do ładowania, wydawane przez prawie 200 dostawców i operatorów, działają tylko w określonych stacjach. Do tego dochodzą zróżnicowane warunki użytkowania, typy wtyczek i moce stacji ładowania. W maju w samych Niemczech obowiązywało 288 taryf na prąd elektryczny do ładowania (źródło: EuPD Research, maj 2020 r.). Sam wybór oznacza dla kierowcy przebrnięcie przez dżunglę taryf, tym bardziej, że wielu dostawców przechodzi obecnie z opłat ryczałtowych na rozliczanie według kilowatogodzin. Kierowcy samochodów elektrycznych mają więc na swoich smartfonach przeciętnie sześć aplikacji do ładowania i muszą posługiwać się aż pięcioma kartami dostępu do stacji ładowania (źródła: UScale, NewMotion). Co więcej, ceny w punktach ładowania mogą się znacznie różnić, a użytkowników denerwują nieprzejrzyste taryfy energii elektrycznej dla samochodów elektrycznych i wiele różnych metod płatności.

Bosch postawił sobie za cel położenie kresu temu zamieszaniu związanemu z ładowaniem. Firma opracowuje usługi ładowania, które dają teraz kierowcom dostęp do jednej z największych ogólnoeuropejskich sieci stacji ładowania. Europejska sieć ładowania Bosch liczy obecnie ponad 150 tys. punktów, do których kierowcy mogą uzyskać dostęp z jednej centralnej platformy aplikacji. W tym celu firma zawiera umowy z operatorami i zapewnia techniczne połączenie punktów ładowania, na przykład poprzez roaming. W rezultacie ponad 27 500 miejsc ładowania w Niemczech jest obecnie częścią sieci. Dla kierowców samochodów elektrycznych oznacza to, że mogą korzystać z aplikacji własnej Bosch „Charge My EV” lub powiązanych dostawców, takich jak „Clever Laden”, aby znaleźć wolne miejsca do ładowania przez całą dobę – czy to w okolicy, czy na trasie. Ponadto sieć ładowania Bosch stale się rozwija: przewiduje się, że do końca 2020 r. obejmie około 200 tys. punktów ładowania w całej Europie. Wystarczy kilka kliknięć, aby zarejestrować się na stacji, naładować akumulator i zapłacić, zachowując przejrzystość kosztów. Rozwiązanie Bosch upraszcza również płatności: użytkownicy płacą za pomocą uprzednio zaakceptowanej karty kredytowej i poprzez aplikację otrzymują miesięczne zestawienie kosztów ładowania.