Zakończyła się pierwsza w tym roku tura akcji bezpłatnej kontroli zawieszenia. Z testera udostępnionego przez BILSTEIN skorzystało więcej kierowców niż w latach poprzednich.





Stan techniczny zawieszenia można pobieżnie ocenić we własnym zakresie lub zlecić to mechanikowi. Do uzyskania dokładniejszego pomiaru niezbędne są specjalistyczne urządzenia, którymi najczęściej nie dysponuje warsztat samochodowy. Z tego powodu BILSTEIN przygotował globalną akcję z mobilnym testerem zawieszenia. W Polsce akcja prowadzona jest od pięciu lat, a terminy kolejnych edycji nie zostały wybrane przypadkowo. Przypadają na czas przygotowań do wakacyjnych wyjazdów oraz okresu jesienno–zimowego.

Badanie polega na sprawdzeniu pracy amortyzatora na każdym kole i zestawieniu uzyskanych wyników na danej osi. Analizie podlega procentowa różnica siły tłumienia pomiędzy prawym, a lewym kołem, oddzielnie dla przedniej i tylnej osi. Uzyskane wyniki, udokumentowane wydrukiem, omawiane są z kierowcą. Otrzymuje on wytyczne co do dalszej eksploatacji samochodu lub konieczności wizyty w serwisie.

Wszystkie akcje z mobilnym testerem zawieszenia BILSTEIN organizowane są przy współudziale lokalnego warsztatu mechanicznego i przedstawicieli dystrybutora amortyzatorów. Badanie prowadzone jest bezpłatnie i może z niego skorzystać każdy kierowca samochodu osobowego i dostawczego. Do tej pory skontrolowano blisko cztery tysiące pojazdów, a uzyskane wyniki mogą być zaskoczeniem. Ponad 90 proc. testów w skali całej Polski zakończyło się pozytywnie.

Mobilny tester zawieszenia BILSTEIN powróci do Polski we wrześniu tego roku.