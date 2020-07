Schaeffler Polska organizuje konkurs z licznymi nagrodami dla warsztatów, które zakupią produkty marek: LuK, INA oraz FAG. Nagrodą główną jest sportowy weekend z kierowcą rajdowym Tomaszem Kucharem.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

• kupować produkty LuK, INA, FAG u jednego z autoryzowanych dystrybutorów lub partnerów Schaeffler Polska,

• rejestrować punkty z kuponów bonusowych REPXPERT na stronie: www.repxpert.pl.



Konkurs podzielony jest na 10 tygodniowych etapów, nazwanych odcinkami specjalnymi (OS). Nagrody za każdy OS zostaną przyznane 100 uczestnikom, którzy w danym tygodniu zarejestrowali największą liczbę punktów z kuponów bonusowych REPXPERT. Nagrody to m.in.: powerbanki, słuchawki bezprzewodowe, leżaki, ręczniki plażowe, hulajnogi.

Nagroda główna czeka na 100 uczestników, którzy w ciągu 10 tygodni akcji najczęściej wygrywali rywalizację tygodniową. To weekend z Tomaszem Kucharem na torze Driveland pod Warszawą. Weryfikacja punktacji odbędzie się w terminie do 20 września 2020 r. Terminy realizacji nagrody głównej ustalone zostaną indywidualnie z nagrodzonymi uczestnikami.

Konkurs trwa od 06.07.2020 r. do 13.09.2020 r. i realizowany jest na portalu repxpert.pl oraz na stronie internetowej www.rallyexperts.pl.