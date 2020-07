Continental zaleca stosowanie w kamperach specjalnych opon typu „Camping Pneu” (CP). Opony te są przystosowane do postoju przez dłuższy czas w jednej pozycji z dużym obciążeniem.

Podczas dłuższych przejazdów autostradowych z pełnym obciążeniem konwencjonalne opony samochodowe nagrzewają się. Następnie, po zaparkowaniu w miejscu przeznaczenia, w miarę ochładzania się opon, mogą one ulec punktowej deformacji – to tzw. zjawisko „flat spot”. Opony klasy CP są bardziej odporne na takie objawy. Opony te posiadają dodatkowy oplot kordowy, który podnosi ich nośność i wzmacnia brzegi. Dzięki temu, ogumienie typu CP lepiej radzi sobie również z nierównomiernymi obciążeniami osi kampera. W porównaniu z tradycyjnymi oponami o tym samym rozmiarze, opony kampingowe mogą przyjmować znacznie większy nacisk na oś i zapewniają podobne osiągi, ale przy obciążeniach do 300 kg wyższych.