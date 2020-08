W czasach koronawirusa wiele osób kupiło lub zamierza kupić przyczepę kempingową. Otrzymaliśmy kilkanaście maili od naszych Czytelników, którym podczas kontroli drogowej zabroniono dalszej jazdy z przyczepą kempingową, gdyż zestaw był niezgodny z przepisami.





Holowanie przyczepy na drogach publicznych jest dozwolone pod pewnymi warunkami. Kupując przyczepę kempingową, warto wziąć je pod uwagę. Ilość miejsc do spania w przyczepie nie jest najważniejsza.

O tym, jaką przyczepę można ciągnąć danym autem, decyduje przede wszystkim producent pojazdu. Istotne z punktu widzenia kierowcy parametry zawarte są w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Są to:

F.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu (MMC) wyrażona w kg;

O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (wyrażona w kg);

O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (wyrażona w kg).

– Oprócz danych z dowodu rejestracyjnego powinniśmy pamiętać, że według przepisów kierowcy z kategorią B mogą kierować zespołem pojazdów złożonych z samochodu osobowego oraz przyczepy lekkiej o DMC do 750 kg. Kryterium to spełniają produkowane kiedyś przyczepy z Niewiadowa z rodziny N-126/127, gdyż ich nadwozie wykonane jest z tworzyw sztucznych. Przymierzając się do zakupu używanej przyczepy zagranicznej należy sprawdzić jej masę własną, dopuszczalna masę całkowitą i czy posiada ona sprawny hamulec najazdowy. Oferta przyczep, szczególnie o DMC do 750 kg, została mocno przetrzebiona i znalezienie dobrze utrzymanego egzemplarza za rozsądną cenę jest trudniejsze niż przed pandemią. Posiadacze prawa jazdy kat. B z kodem 96 mogą prowadzić zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu nie przekraczającej 4250 kg. To standard honorowany w całej Unii Europejskiej – tłumaczy Mariusz Fornal z firmy Steinhof.

Do pojazdu należy zainstalować odpowiedni, homologowany hak holowniczy o odpowiednim uciągu. Maksymalny uciąg haka powinien być podany w instrukcji obsługi urządzenia oraz na tabliczce znamionowej. Wyróżniamy dwa parametry, które charakteryzują wytrzymałość haka:

D[kN] – teoretyczna siła odniesienia działająca na hak,

S[kg] – maksymalne dopuszczalne obciążenie pionowe kuli haka.

Ważnym etapem w kontekście doboru haka umożliwiającego holowanie przyczepy kempingowej jest dobór wiązki elektrycznej. Na rynku występują wiązki 7 oraz 13-pinowe. Wiązkę 7-pinową zastosujemy w przyczepach poniżej 750 kg DMC, jednak przenosi ona jedynie podstawowe sygnały oświetlenia, czyli kierunkowskazy, światło pozycyjne, stop i światło przeciwmgłowe. Cięższe przyczepy muszą mieć zamontowane własne światło cofania, a tę funkcję może przekazać tylko 13-pinowa wiązka. Co więcej, tylko ona jest w stanie obsługiwać kemping wyposażony w lodówkę, kuchenkę i szereg innych urządzeń wymagających stałego zasilania prądem. Z tego względu w zakresie holowania przyczep kempingowych, niezależnie od ich DMC, zaleca się montaż wiązki 13-pinowej.

Hak holowniczy musi mieć odpowiednią homologację, a przyczepa ważne badanie techniczne. Ponadto, warto skontrolować połączenia śrubowe haka po przejechaniu każdego 1000 km i w razie potrzeby dokręcić je. Podczas holowania przyczepy kempingowej wymagane są też zewnętrzne lusterka umożliwiające obserwację drogi poza obrysem przyczepy, dlatego są one montowane na wysięgnikach.

W terenie zabudowanym zestaw samochodu i przyczepy lekkiej może poruszać się do 50 km/h (chyba, że znaki stanowią inaczej). Poza nim nie wolno przekraczać 70 km/h. Jedynie na autostradach, drogach szybkiego ruchu oraz drogach dwujezdniowych możemy rozpędzić się do 80 km/h. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia przepisów, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Zbyt duża prędkość może doprowadzić do niekontrolowanych ruchów przyczepy kempingowej, tzw. wężykowania.