Po widocznym spadku ruchu drogowego, na skutek ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, życie codzienne właściwie wróciło już do normalności. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać samochody prywatne, które zapewniają bezpieczny przejazd do pracy, na zakupy czy na urlop – bez tłoku, z jakim trzeba się liczyć w środkach transportu publicznego.





Warsztaty działają już w też normalnym trybie, świadcząc klientom pełen zakres usług. Dlatego VARTA zachęca do sprawdzania „kondycji” akumulatora w każdym pojeździe pojawiającym się w warsztacie. Pozwala to wykryć egzemplarze w złym stanie technicznym, zanim zaczną one sprawiać problemy. Dzięki takiej diagnostyce warsztat zyskuje w oczach klientów, gdyż uwalnia ich od ewentualnych kosztów i kłopotów, jakie mogą powstać w wyniku niespodziewanej awarii akumulatora. Takie prewencyjne działanie i profesjonalna obsługa zwiększa lojalność kierowców i sprawia, że chętniej powracają oni do danego warsztatu. Z kolei warsztat zyskuje możliwość zwiększenia sprzedaży.

Według statystyk firmy Clarios stan aż 34% akumulatorów testowanych w Europie nadaje się do wymiany. Obciążeniem dla akumulatorów jest coraz większa liczba odbiorników energii elektrycznej w samochodach. Klienci rzadko zdają sobie z tego sprawę, że niektóre z nich np. alarm albo systemy dostępu bezkluczykowego muszą pozostawać w trybie ciągłej gotowości. Podczas pandemii wiele samochodów było wykorzystywanych wyłącznie do jazdy na niewielkie odległości – często niewystarczające do pełnego naładowania akumulatora. Szczególnie zalecane są regularne przeglądy starszych akumulatorów oraz akumulatorów w samochodach, które nie były przez jakiś czas używane.





Trwająca od miesiąca kampania „VARTA.WYSTARTUJ NA NOWO.” wspiera warsztaty kupujące akumulatory VARTA u oficjalnych dystrybutorów Clarios. Poza bonami jakie można otrzymać za zakupy VARTY, 4 sierpnia na platformie : https://www.wystartuj-na-nowo.pl/ ruszył konkurs fotograficzny. Clarios zachęca wszystkie warsztaty do wzięcia udziału, do wygrania są wartościowe nagrody. Kolejne konkursy planowane są na drugą połowę sierpnia oraz wrzesień.



Warto pamiętać też o Programie Testowania Akumulatorów VARTA i portalu VARTA PARTNER PORTAL https://www.varta-automotive.pl/pl-pl/portal-biznesowy/logowanie

– gdzie znajdują się wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej wymiany akumulatora obejmujące: wskazanie odpowiedniego typu (parametry, technologia), miejsce jego montażu oraz dokładną instrukcję jego wymiany.