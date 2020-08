Zakład PZL Sędziszów intensyfikuje swoje zaangażowanie w walce z SARS-CoV-2. Spółka uruchomiła najnowocześniejszą linię do produkcji masek ochronnych klasy KN95.





Linia produkcyjna dla masek KN95 to nowoczesna, w pełni automatyczna linia o wysokiej wydajności, zapewniająca najwyższe standardy jakościowe. Wydajność produkcji wynosi około 35 ~ 50 sztuk/min. Daje to możliwość produkowania do 400 0000 masek tygodniowo. Maszyna może produkować maski o 6 warstwach filtracyjnych, zapewniając maksymalny komfort oddychania. Zgrzewanie materiałów ultradźwiękowo zapewnia trwałość i szczelność maski, natomiast automatyczne, szczelne pakowanie zapewnia czystość oraz możliwość długiego przechowywania.

Każda maska poddawana jest promieniowaniom ultrafioletowym, które ją sterylizuje. Maski klasy KN95 charakteryzują się stopniem filtracji na poziomie 95% i zalecane są przez WHO jako minimalny standard ochrony. Maski już niedługo trafią do klientów indywidualnych.