Firma ZF zwiększa swoje moce produkcyjne i oczekuje, że osiągnie dodatni skorygowany EBIT za cały rok 2020. W pierwszym półroczu 2020 r. w trudnych warunkach, firma osiągnęła sprzedaż w wysokości 13,5 mld euro (2019: 18,4 mld euro).

Sprzedaż w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku spadła o 27 procent. Dzięki szybko podjętym i skutecznym działaniom dostosowawczym w zakresie kosztów i wydatków, skorygowany EBIT został utrzymany na poziomie minus 177 mln euro. W drugiej połowie br. ZF skoncentruje się na dostosowaniu firmy do nowych warunków ekonomicznych i technologicznych oraz na wzmocnieniu jej niezależności finansowej.

W związku ze słabszym rozwojem rynku w ciągu ostatnich dwóch lat, firma ZF zaczęła dostosowywać swoje struktury i moce produkcyjne jeszcze przed wybuchem pandemii: „Dzięki naszej strategii mobilności nowej generacji („Next Generation Mobility”) zdefiniowaliśmy długoterminową orientację i cele Grupy. Jesteśmy na właściwej drodze. Notujemy pozytywny rozwój liczby zamówień w głównych obszarach transformacji technologicznej, pomimo bezprecedensowej sytuacji w pierwszym półroczu. Udało nam się również zdobyć szereg kluczowych nagród w obszarach elektromobilności, zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy oraz zaawansowanych czujników i inteligentnych siłowników” – informują władze spółki.

Pozytywny trend był również widoczny w przypadku oferty przekładni i napędów elektrycznych dla autobusów, jak również na rynku części samochodowych. Dywizja Energii Wiatrowej ZF korzysta z silnego wzrostu rynku poza Europą. W związku z rosnącym na całym świecie zainteresowaniem gospodarką wodorową, w tej jednostce biznesowej zachodzą dalsze interesujące zmiany.

Grupa ZF ogłosiła niedawno kolejny ważny krok w transformacji firmy w kierunku elektromobilności. 1 stycznia 2021 r. z obecnych dywizji Car Powertrain Technology i E-Mobility zostanie utworzona nowa dywizja, która będzie oferowała klientom rozwiązania napędu elektrycznego z jednego źródła. W przyszłości firma ZF nie będzie inwestować w rozwój skrzyń biegów do napędów wyłącznie spalinowych, lecz skoncentruje się na rozwiązaniach dla pojazdów hybrydowych typu plug-in o dużym zasięgu oraz pojazdach wyłącznie elektrycznych.

Kolejnym czynnikiem rozwoju firmy ZF ma być przejęcie producenta hamulców do pojazdów użytkowych WABCO, które zostało zakończone 29 maja br. WABCO zostało włączone do ZF jako nowa dywizja Commercial Vehicle Control Systems i pozwala pozycjonować ZF jako dostawcę systemów w segmencie pojazdów użytkowych, a także poszerzyć tu swoją ofertę. Proces integracji, który został rozpoczęty bezpośrednio po zamknięciu transakcji, przebiega zgodnie z planem – i postępuje szczególnie dobrze w obszarach wysoko zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i autonomicznych funkcji dla pojazdów użytkowych.

Sytuacja gospodarcza na świecie pozostaje niepewna. ZF nie przewiduje, aby w ciągu najbliższych trzech lat rynek powrócił do poziomu z 2019 r. Dotyczy to samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych o masie do sześciu ton, choć prognozy dotyczące samochodów osobowych z 88,5 mln sztuk w 2023 r. są nadal dalekie od około 94 mln sztuk w 2018 r.