DENSO prowadzi na rynkach europejskich nową kampanię wizerunkową, która ma podkreślać mocne strony produktów DENSO.





Akcja jest skierowana głównie do dystrybutorów, hurtowników i warsztatów na niezależnym rynku części zamiennych. W Rosji i na Ukrainie kampania „Wybierz DENSO” będzie skierowana również do konsumentów.



Portfolio grafik reklamowych prezentuje całą gamę produktów DENSO – od świec zapłonowych i sond lambda po wycieraczki, sprężarki klimatyzacji i filtry powietrza. Nie chodzi jednak wyłącznie o same produkty: kampania podkreśla również zamiłowanie DENSO do projektowania i tworzenia części jakości OE, zaangażowanie firmy w postęp technologiczny oraz osiągnięcia z kluczowymi partnerami.

W kampanii, zbudowanej wokół hasła „Wybierz DENSO”, pojawia się szereg „ważnych pytań”, takich jak „Po czym poznać, że część jest idealna?” lub „Czy samochód może się zakochać?”. Głównym przekazem jest przekonanie, że wybierając DENSO, mechanicy mogą „uwolnić swoje myślenie” i przestać się martwić, czy dana część będzie pasować lub czy pojawią się jakieś usterki. Części DENSO są precyzyjnie produkowane i poddawane kontroli jakości, aby odpowiadały standardom OE. Dlatego w dziewięciu na każde dziesięć samochodów można znaleźć oryginalne części DENSO.