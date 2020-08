Grupa PZU uruchamia usługę sprawdzenia stanu technicznego samochodu przed zakupem w ramach nowej marki Pomoc Non Stop. Dzięki usłudze można sprawdzić stan techniczny pojazdu – bez wychodzenia z domu.

Eksperci Pomoc Non Stop skontaktują się ze sprzedającym, sprawdzą wybrane auto w dowolnym miejscu w Polsce i dostarczą kupującemu szczegółowy raport na temat stanu technicznego, wspierając go w decyzji o potencjalnym zakupie pojazdu.

Pomoc Non Stop, marka należąca do Grupy PZU, poszerza zakres usług i produktów z obszaru mobilności. Największy polski ubezpieczyciel uruchamia ogólnopolski pilotaż usługi sprawdzenia samochodu przed zakupem. W ramach trzech pakietów usług klienci mogą wybrać weryfikację ogłoszenia sprzedaży auta, z którego chcą skorzystać, lub sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i weryfikację na stacji diagnostycznej w dowolnym miejscu w Polsce. Oceny dokonają doświadczeni eksperci motoryzacyjni, należący do sieci partnerów Pomoc Non Stop (ponad 300 ekspertów na terenie całego kraju).

Usługę Pomoc Non Stop – sprawdzenie samochodu przed zakupem – wyróżnia ochrona mobilności. Jest ona dostępna w 2 z 3 pakietów. W ramach ochrony mobilności klient nowo zakupionego auta ma zapewniony Assistance ważny przez 90 dni.

W przypadku awarii samochodu, który został sprawdzony przez ekspertów Pomoc Non Stop, klient ma zapewnione holowanie aż do 150 km oraz samochód zastępczy na czas naprawy. Pokryte zostaną również ewentualne koszty robocizny w warsztacie partnerskim do kwoty 4 tys. zł.



Szczegółowe informacje na temat nowej usługi są dostępne na stronie: www.pomocnonstop.pl/sprawdzauto