Tegoroczna jesienna edycja dni otwartych Würth Polska to ponad 20 wydarzeń w całym kraju. Dla uczestników zaplanowano profesjonalne szkolenia i pokazy, które poprowadzą eksperci marki, a także atrakcyjne promocje. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 3 września w Warszawie.

Uczestnicy wydarzeń będą mieli okazję zapoznać się z ofertą elektronarzędzi Würth z serii M-CUBE oraz ceramicznych materiałów szlifierskich CERALINE. Odbędą się pokazy polerowania stali nierdzewnej i aluminium. Dla specjalistów z zakresu motoryzacji, w programie jesiennych dni otwartych zaplanowano prezentację narzędzi do aut hybrydowych i elektrycznych, a także pokaz obróbki zgrzewów i korekty lakieru. Profesjonaliści z branży budowlanej będą mogli zgłębić tajniki szlifowania i cięcia betonu oraz poznać ofertę mas klejąco-uszczelniających. Ponadto, eksperci opowiedzą o nowej generacji wkrętów do drewna ASSY RW, brzeszczotach do różnych zastosowań oraz narzędziach do urwanych śrub i obrobionych nakrętek. Zaprezentowane zostaną także systemy montażu paneli słonecznych oraz akcesoria z zakresu fotowoltaiki.

Harmonogram wydarzeń



Pierwsze spotkanie odbędzie się już 3 września w warszawskim sklepie przy Al. Jerozolimskich 332A. Do końca października zaplanowano łącznie 21 wydarzeń w różnych miastach Polski.



Wrzesień:

3.09 Warszawa – Al. Jerozolimskie 332 A

8.09 Bielsko Biała – ul. Warszawska 28

9.09 Bytom – ul. Kędzierzyńska 17A

10.09 Częstochowa – Al. Wojska Polskiego 85

15.09 Poznań – ul. Starołęcka 7

16.09 Kalisz – ul. Wrocławska 192-204

17.09 Łódź – ul. Wydawnicza 1/3

22.09 Gliwice – ul. Pszczyńska 202A

23.09 Opole – ul. Oleska 121

24.09 Wrocław – ul. Armii Krajowej 62

29.09 Stare Bielice k/Koszalina – ul. Słoneczna 2

Październik:

1.10 Gdańsk – ul. Załogowa 2-6

6.10 Bydgoszcz – ul. Fordońska 140

8.10 Warszawa – ul. Puławska 324

13.10 Szczecin – ul. Pomorska 144

14.10 Gorzów Wielkopolski – ul. Myśliborska 22

15.10 Zielona Góra – ul. Dworcowa 4

20.10 Gdynia – ul. Hutnicza 16

22.10 Olsztyn – ul. Budowlana 2 A

27.10 Tarnów – ul. Kochanowskiego 49

29.10 Katowice – Al. Roździeńskiego 170

Dni otwarte Würth Polska odbywają się w godz. 10:00–16:30. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Spotkania organizowane są ze szczególną dbałością o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia na wydarzeniu obowiązują rozwiązania chroniące zdrowie klientów. Więcej informacji na stronie www.wurth.pl.