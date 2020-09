Schaeffler we wrześniu przygotował nową akcję pod nazwą „Wielka Gra” – tym razem jest to konkurs edukacyjno–wiedzowy przeznaczony – po raz pierwszy – nie tylko dla użytkowników portalu REPXPERT.





Aby wygrać nagrodę wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na pytanie konkursowe, wybrać ulubioną nagrodę z dostępnych na ekranie, wypełnić prawidłowo formularz zgłoszeniowy z danymi i kliknąć „Wyślij”.

To trzecia akcja promocyjna w tym roku, skierowana do naszych klientów – mechaników samochodowych – mówi Joanna Ciszewska, Marketing Manager w Schaeffler Polska. Uczestnicy akcji mają szanse w łatwy sposób zdobyć nagrodę, która przyda im się w serwisie samochodowym i nie tylko.

Akcja promocyjna realizowana jest na stronie www.wielka-gra.pl od 10.09.2020 do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów nagród. Skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą warsztat samochodowy lub świadczą inne usługi związane z naprawą lub konserwacją pojazdów.