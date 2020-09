Nowa odsłona akcji pakietowej Exide „WYGRYWASZ NA STARCIE – JESIEŃ 2020” jest skierowana do punktów sprzedaży detalicznej. Potrwa od 14.09.2020 r. do 31.10.2020 r.

W pierwszych dwóch tygodniach promocji wartość nagród będzie wyższa o 25%. Aby zdobyć nagrodę, wystarczy kupić jeden z pięciu pakietów akumulatorów.

Punkty sprzedaży detalicznej oraz warsztaty, które chcą wziąć udział w akcji premiowej „WYGRYWASZ NA STARCIE – JESIEŃ 2020”, powinny zakupić u dystrybutora Exide i zgłosić dowolny pakiet, składający się z akumulatorów Centra i/lub Exide (z wyłączeniem gamy Motorbike & Sport). Dodatkowo podmioty, które kupią pakiet promocyjny (tzw. pakiet z plusem) do 30 września 2020 r., zyskają NA STARCIE 25% więcej.



W ramach akcji dostępne są następujące wielkości (wartości) pakietów:

• PAKIET FLEXI (min. wartość zakupu akumulatorów: 3000 PLN NETTO) – to pakiet idealny dla warsztatu lub małego sklepu, zakupiony w czasie trwania promocji, ale z uwzględnieniem zamkniętych przedziałów czasowych: 14–30.09.2020, 1–15.10.2020, 16-31.10.2020 (zgłoszenie pakietów FLEXI i FLEXI+ może zawierać dowolną ilość faktur);

• PAKIET MAŁY – min. wartość zakupu akumulatorów: 4500 PLN NETTO;

• PAKIET ŚREDNI – min. wartość zakupu akumulatorów: 13 500 PLN NETTO;

• PAKIET DUŻY – min. wartość zakupu akumulatorów: 33 700 PLN NETTO;

• PAKIET GIGA – min. wartość zakupu akumulatorów: 67 000 PLN NETTO.

Kolejnym krokiem jest rejestracja na stronie www.wygrywasznastarcie.pl, załączenie faktur potwierdzających zakup wybranych pakietów od dystrybutora oraz potwierdzenia zapłaty. Po pozytywnej weryfikacji zgłaszający otrzyma wybraną nagrodę za symboliczną złotówkę.

Nagrody i premie NA START

Pakiety zakupione w okresie od 14 września 2020 r. do 31 października 2020 roku i zgłoszone w dniach od 15 października do 14 listopada 2020 roku, nagrodzone będą:

• PAKIET FLEXI – do wyboru jedna z nagród (za 1 PLN): karta upominkowa ORLEN lub EURO o wartości 100 PLN; lub premia NA START za pakiety z plusem zakupione do 30.09.2020 r. i zarejestrowane do 14.10.2020 r. – karta upominkowa ORLEN lub EURO o wartości 125 PLN;

• PAKIET MAŁY – do wyboru jedna z nagród (za 1 PLN): karta upominkowa ORLEN lub EURO o wartości 150 PLN; lub premia NA START za pakiety z plusem zakupione do 30.09.2020 r. i zarejestrowane do 14.10.2020 r. – karta upominkowa ORLEN lub EURO o wartości 190 PLN;

• PAKIET ŚREDNI – do wyboru jedna z nagród (za 1 PLN): zestaw akcesoriów Exide (inteligentne prostowniki EXIDE 12/5.5 i EXIDE 12/15) lub karty upominkowe ORLEN lub EURO o wartości 500 PLN; lub premia NA START za pakiety z plusem zakupione do 30.09.2020 r. i zarejestrowane do 14.10.2020 r. – karta upominkowa ORLEN lub EURO o wartości 625 PLN;

• PAKIET DUŻY – do wyboru jedna z nagród (za 1 PLN): zestaw akcesoriów Exide (urządzenie serwisowe EXIDE BRT-12 i inteligentny prostownik EXIDE 12/5.5) lub karty upominkowe ORLEN lub EURO o wartości 1350 PLN; lub premia NA START za pakiety z plusem zakupione do 30.09.2020 r. i zarejestrowane do 14.10.2020 r. – karta upominkowa ORLEN lub EURO o wartości 1700 PL;

• PAKIETU GIGA – do wyboru jedna z nagród (za 1 PLN): zestaw akcesoriów Exide (tester akumulatorów EBT965P i inteligentny prostownik EXIDE 12/7) lub karty upominkowe ORLEN lub EURO o wartości 3000 PLN; lub premia NA START za pakiety z plusem zakupione do 30.09.2020 r. i zarejestrowane do 14.10.2020 r. – karta upominkowa ORLEN lub EURO o wartości 3750 PLN.