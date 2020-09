Dział olejowy Shell Polska przygotował kolejne spotkanie z cyklu Akademia Shell Helix dla przedstawicieli niezależnych warsztatów samochodowych. Tegoroczna edycja bezpłatnego szkolenia odbędzie się 2 października 2020 roku w godzinach 10:00-11:30, w formie webinarium.

Akademia Shell Helix to cykliczne spotkania organizowane od ponad 10 lat, przygotowane z myślą o właścicielach i mechanikach niezależnych warsztatów samochodowych. Tematy poruszane podczas tegorocznej Akademii Shell Helix zostały wybrane po konsultacjach z przedstawicielami warsztatów i dziennikarzami branżowymi. To oni wskazali ważne i aktualne kwestie, w których właściciele i pracownicy niezależnych serwisów samochodowych potrzebują wsparcia czy usystematyzowania informacji.

Uczestnicząc w Akademii Shell Helix 2020, zyskasz fachową wiedzę o olejach silnikowych Shell Helix, praktyczne informacje o olejach do automatycznych skrzyń biegów oraz konkretne wskazówki w zakresie gospodarki odpadami w warsztacie samochodowym.

Zajęcia poprowadzą Robert Gałkowski, ekspert techniczny Shell Helix oraz Marcin Komar, adwokat z 13-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie gospodarczym. Interaktywna forma zajęć pozwoli również na zadawanie pytań ekspertom.



Szkolenie startuje w piątek, 2 października o godzinie 10:00 i potrwa do 11:30.

Udział w webinarium Akademia Shell Helix jest bezpłatny. Aby wziąć udział w spotkaniu, wystarczy wejść TUTAJ i zarejestrować się.