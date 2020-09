Finał IX Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników w czasach koronawirusa przeniósł się do internetu i pod wieloma względami zasłużył na miano pioniera wśród konkursów edukacyjnych.

Zwycięzcą w kategorii Mechanik Zawodowy został Dariusz Kobiela z Leźna, a w kategoriach Młody Mechanik oraz Młody Lakiernik najlepsi byli uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Białymstoku. Najwyższe podium dwóch innych kategorii – Młody Mechanik Maszyn Rolniczych oraz iElektromobilni zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych CKU w Trzciance oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim. Mistrzostwa Mechaników pod patronatem Mobil, KRAMP i AkzoNobel to jeden z najbardziej prestiżowych i największy konkurs dla młodych i zawodowych mechaników w Polsce.

Finał IX edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników przejdzie do historii z kilku powodów. O udział w nim rywalizowała rekordowa liczba uczestników eliminacji. Po drugie, targi Poznań Motor Show 2020 i towarzyszący im finał Mistrzostw z powodu koronawirusa zostały odwołane i konieczne było szukanie planu B. Po trzecie, organizacja finału konkursu na żywo ze studia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, łączenie się z kilkuset uczestnikami przez internet i wykorzystanie e-platformy edukacyjnej Akademia Młodego Mechanika pokazały niespotykany dotąd poziom wykorzystania nowych technologii w organizacji konkursu.

Wiedza odporna na koronawirusa

Studio 9. finału Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników było zlokalizowane na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, zaledwie trzy minuty spaceru od hali, w której przez minione lata poznawaliśmy laureatów konkursu w jego tradycyjnej formule. Podczas finału internetowego z poznańskim studiem połączyło się kilkuset młodych i zawodowych mechaników i lakierników, opiekunów oraz ekspertów z firm partnerskich. Studio odwiedził Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, który dopingował uczestników tuż przed rozpoczęciem testów. Najbardziej liczną grupą byli finaliści kategorii Młody Mechanik, zainicjowanej przez producenta olejów Mobil.

W pierwszej części tegorocznego finału uczestnicy rozwiązywali test z wiedzy o motoryzacji na e-platformie Akademia Młodego Mechanika. Drugą częścią zmagań były konkurencje hybrydowe, łączące tradycyjny test z zadaniami w formie filmowej, przygotowanymi przez partnerów merytorycznych, m.in. Mobil, KRAMP, FILTRON, AkzoNobel, JohnDeere, UTP i febi. Integralną częścią finału był również test z zasad bezpieczeństwa, przygotowany przez Yanosika oraz Policję. Czas do ogłoszenia wyników urozmaiciły rozmowy z pedagogami, którzy przygotowywali młodych mechaników do rywalizacji oraz z partnerami konkursu. Najbardziej aktywna szkoła na czacie otrzymała płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni od Chemia8.

Finały Mistrzostw ze wsparciem Ministerstw

Rywalizację najlepszych młodych mechaników można było oglądać na platformie streamingowej Twitch oraz na profilu konkursu na Facebooku, jak również na profilach społecznościowych partnerów konkursu. Rangę wydarzenia podkreślał fakt, że IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników odbyły się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju. Kategorię Młody Mechanik Maszyn Rolniczych honorowym patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, natomiast kategorię iElektromobilni honorowym patronatem objął Minister Klimatu – Michał Kurtyka. Ambasadorem konkursu jest Grzegorz Duda, wielokrotny mistrz w rajdach oraz gospodarz programów „Garaż Dudy” i „101 napraw” w TVN Turbo, który był współprowadzącym IX finału Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników.

Rekordowe eliminacje

W eliminacjach do IX Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników wzięło udział blisko 2900 uczestników. Najwięcej, ponad 1000 dwuosobowych zespołów uczniowskich, zgromadziła zainicjowana przez ExxonMobil kategoria Młody Mechanik. Kolejne kilkaset osób walczyło o udział w finałach innych kategorii - Młody Mechanik Maszyn Rolniczych, Młody Lakiernik i Mechanik Zawodowy. Awans wymagał udzielenia poprawnej odpowiedzi na co najmniej 24 z 30 pytań przygotowanych przez partnerów Mistrzostw i Grzegorza Dudę, ambasadora konkursu.

Organizatorzy wydarzenia to V8 Team i Grupa MTP. IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników wspierają partnerzy: producent olejów Mobil – inicjator kategorii Młody Mechanik, Kramp – największy europejski dostawca części zamiennych i akcesoriów dla branży rolniczej, FILTRON, febi, Yanosik, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Farnell, Chabin, Best-Pol, producent ciągników i maszyn rolniczych John Deere, Briggs&Stratton – producent silników benzynowych chłodzonych powietrzem, największy w Polsce miesięcznik rolniczy TOP AGRAR, nowy magazyn rolniczy Profi oraz AkzoNobel, Rupes, AnestIwata, LOCO, LCO, Chemia8, Duda Motorsport, TÜV SÜD Polska, PZM, ProfiAuto, VRTechnology, Kongres MOVE oraz Fundacja Cooperatio, zrzeszająca ekspertów, przedstawicieli organizacji branżowych i firm współpracujących na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promujących rozwój edukacji technicznej.

Wyniki finału IX Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników wg kategorii:



Mechanik Zawodowy

1. Dariusz Kobiela, Leźno

2. Wojciech Lorenc, Marki

3. Michał Szukała, Bytom

Młody Mechanik

1. Adrian Zając, Michał Poskrobko - Zespół Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku

2. Patryk Korkosz, Łukasz Kowalczuk - Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim

3. Szymon Wydra, Łukasz Stępniewski - Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu

Młody Mechanik Maszyn Rolniczych

1. Emil Lemański, Kacper Piechota - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

2. Marek Wiącek, Radosław Strzyżewski - Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie

3. Cyprian Liński, Łukasz Krajewski - Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie

Młody Lakiernik

1. Rafał Korżyński, Szymon Czech - Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku

2. Jakub Kotliński, Paweł Magda - Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie

3. Jakub Niewiarowski, Jakub Piotrowski - Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku

iElektromobilni

1. Łukasz Duk, Mikołaj Kłos - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

2. Oskar Berndt, Karol Goczoł - Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

3. Szymon Zimoń, Kamil Ochojski - Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku

Pełne wyniki finału znajdziesz na stronie www.mistrzostwamechanikow.pl