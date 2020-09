Bosch tworzy nowy dział branżowy Cross-Domain Computing Solutions.

Od początku 2021 r. cały dział branżowy Car Multimedia oraz inne jednostki produktowe należące do działów branżowych Powertrain Solutions, Chassis Systems Control i Automotive Electronics zajmujące się systemami elektronicznymi wymagającymi zaawansowanego oprogramowania, będą działać pod jednym dachem. Nowy dział branżowy będzie zatrudniał ok. 17 tys. pracowników w ponad 40 lokalizacjach i przeszło 20 krajach na świecie. Nowa jednostka będzie dostarczać klientom z branży motoryzacyjnej systemy elektroniczne wraz z dopasowanym do nich oprogramowaniem. Bosch intensywnie pracuje nad dalszym rozwojem architektury elektrycznej i elektronicznej w pojazdach i przystosowaniem jej do przyszłych wymagań.

W ramach nowo utworzonej jednostki spółka skonsoliduje także działania związane z projektowaniem komputerów samochodowych, sterowników i czujników.