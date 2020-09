W trudnych warunkach I półrocza 2020 r. firma ZF osiągnęła sprzedaż w wysokości 13,5 mld euro (2019: 18,4 mld euro).

Sprzedaż w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku spadła o 27%. Grupa ZF ogłosiła kolejny krok w transformacji firmy w kierunku elektromobilności. Od 1 stycznia 2021 r. z obecnych dywizji Car Powertrain Technology i E-Mobility zostanie utworzona nowa dywizja, która będzie oferowała klientom rozwiązania napędu elektrycznego z jednego źródła. W przyszłości firma ZF nie będzie inwestować w rozwój skrzyń biegów do napędów wyłącznie spalinowych, lecz skoncentruje się na rozwiązaniach dla pojazdów hybrydowych typu plug-in o dużym zasięgu oraz pojazdach wyłącznie elektrycznych. Czynnikiem rozwoju firmy będzie przejęcie producenta hamulców do pojazdów użytkowych WABCO, które zostało zakończone 29 maja br.

W drugim półroczu ZF będzie zwiększać produkcję we wszystkich lokalizacjach, powracać do pozytywnych wyników operacyjnych i dostosowywać struktury i moce produkcyjne w perspektywie długoterminowej. Firma zamierza nadal ograniczać wydatki, dostosowywać poziom zatrudnienia do poziomu sprzedaży i bardzo selektywnie inwestować. W Bielsku-Białej otworzono niedawno Centrum Inżynieryjne. Centrum koncentruje się na projektowaniu systemów mechatronicznych, oprogramowania, wytwarzaniu prototypów oraz przeprowadzaniu testów oraz walidacji akustycznych, mechanicznych i oprogramowania dla elektrycznych układów wspomagania kierownicy (EPS). Centrum zatrudnia aktualnie ok. 200 osób.