Marka Castrol organizuje Miesiąc Mechanika — kampanię, która ma pomóc niezależnym warsztatom samochodowym w Polsce zwiększyć popularność wśród mieszkańców, zapewnić dodatkowe dochody oraz docenić wysiłek wkładany w świadczenie usług i osiągnięcia pracowników.

W pierwszym etapie kampanii marka Castrol ruszyła z akcją online zachęcającą kierowców do zarezerwowania usługi lub przeglądu przed zimą w najbliższym warsztacie niezależnym. W kolejnym etapie Castrol zaprosi kierowców z Polski do nominowania ulubionych mechaników lub warsztatów, aby wyrazić uznanie dla nich. Kierowcy za pomocą prostego formularza na stronie internetowej muszą tylko poinformować Castrol, kogo chcą nominować i dlaczego. Celem tej inicjatywy jest nagrodzenie umiejętności i zaangażowania mechaników oraz warsztatów, dzięki którym lokalne społeczności pozostają mobilne — co z pewnością warto docenić w czasie pandemii.

Właściciele warsztatów niezależnych i mechanicy mogą również zgłosić do akcji własny warsztat lub jednego ze współpracowników, aby mógł zostać wyróżniony za swoją wyjątkową pracę.

Klienci mogą zdobyć nagrody rzeczowe za udział w głosowaniu, a zwycięski mechanik otrzyma nagrodę główną – parę butów wyścigowych podpisanych przez kierowcę Daniela Ricciardo z drużyny DP World Renault F1.

Pracowników i warsztaty można nominować w terminie 28.09-14.11.2020 r. na stronie: http://www.castrol.pl/mobilnosc-NMM

Regulamin można znaleźć tutaj: https://www.castrol.com/pl_pl/poland/home/castrol-story/newsroom/mechanic-campaign-b2b.html#accordion_terms-conditions