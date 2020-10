ZF przyspiesza prace nad inteligentnymi rozwiązaniami dla pojazdów użytkowych – poinformowano na konferencji prasowej.

Firma ZF stała się wiodącym partnerem technologicznym w branży pojazdów użytkowych dzięki dodatkowym możliwościom wynikającym z przejęcia firmy WABCO. Odgrywa również kluczową rolę w dążeniu branży do bardziej zrównoważonej, zintegrowanej w sieci i bezpieczniejszej przyszłości. Kładąc nacisk na działania zmierzające do redukcji emisji CO2 i poprawy standardów bezpieczeństwa, ZF znajduje się również w czołówce firm dostarczających rozwiązania umożliwiające osiągnięcie następnego poziomu automatyzacji i łączności cyfrowej pojazdów.

Unijne wymagania wobec producentów w zakresie redukcji emisji CO2 przez nowe pojazdy użytkowe o 15 proc. do 2025 r., a do 2030 r. o 30 proc., sprawiają, że firma ZF jest nieocenionym partnerem dla branży pojazdów użytkowych, ponieważ popyt na elektryczne układy napędowe w autobusach i ciężarówkach gwałtownie rośnie. Ponadto, UE wymaga od 2022 r. nowych homologacji systemów wspomagania kierowcy, a od 2024 r. nowych rejestracji obejmujących zaawansowane systemy ostrzegania o martwych punktach.

Dzięki integracji wiodących zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i oszczędzania paliwa firmy WABCO z aktualną gamą technologii oferowanych przez ZF, koncern może zaoferować kompletne i unikalne portfolio produktów producentom samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep, a także operatorom flot.



Firma ZF przyspieszyła również swój udany program elektryfikacji pojazdów użytkowych. Oś elektryczna ZF AxTrax AVE funkcjonuje na rynku już od kilku lat, a w tym roku koncern uruchomi seryjną produkcję centralnego elektrycznego napędu CeTrax. Do 2023 r. powstanie kompletny modułowy zestaw elektrycznego napędu, przeznaczony dla autobusów i samochodów ciężarowych o masie do 44 ton. Podobnie jak w przypadku innych systemów elektrycznych ZF, będzie on "technologią otwartą”, co oznacza, że może być połączony na przykład z akumulatorem lub ogniwem paliwowym.

ZF rozszerza również swoje kompetencje w zakresie elektryfikacji przyczep z systemem eTrailer. Naczepa ta, ze zintegrowanym silnikiem elektrycznym, może przekształcić tradycyjną ciężarówkę, z którą jest połączona, w pojazd hybrydowy, który zużywa do 16 procent mniej paliwa. Ponadto, dzięki e-przyczepie, poprawia się trakcja i przyspieszenie, a jednocześnie zmniejsza się poziom hałasu i zużycie hamulców. Firma ZF demonstruje ponadto przyszłościowe podejście do zwiększenia bezpieczeństwa pojazdów użytkowych. Nowe technologie to m.in. pierwszy w branży, w pełni zautomatyzowany asystent sprzęgania, który umożliwia samochodom ciężarowym samodzielne odnalezienie przydzielonej im naczepy i jej automatyczne przyłączenie. Zaprezentowano również kolejną innowację - Advanced Reversing Assist, czyli ulepszoną funkcję asystenta cofania dla ciężarówek. Oba rozwiązania pomagają zmniejszyć ryzyko wypadków, oferują zwiększone bezpieczeństwo i wydajność pracy, jednocześnie zmniejszając ryzyko opóźnień czasowych i kosztów napraw, które zazwyczaj wiążą się ze szkodami związanymi z manewrowaniem.

W przypadku zautomatyzowanych funkcji pojazdów, zaawansowane sterowanie ruchem pojazdów oparte na platformie oprogramowania WABCO ADOPTTM (Autonomous Driving Open Technology) zwiększa bezpieczeństwo, wydajność i produktywność operacyjną. Ramy ADOPT wykorzystują wiedzę firmy ZF w zakresie autonomicznej jazdy i sztucznej inteligencji w świecie pojazdów użytkowych, pomagając uprościć i przyspieszyć rozwój aplikacji do automatycznej jazdy dla kierowców wirtualnych (tzw. Autonomous Driving Artificial Intelligence). Zostały one zaprojektowane specjalnie z myślą o wspieraniu zautomatyzowanych trybów jazdy poprzez zapewnienie natychmiastowych, precyzyjnych manewrów i stabilnej kontroli nad pojazdem w odpowiedzi na automatyczną jazdę w świecie rzeczywistym.



ZF zwiększa również swoje możliwości w zakresie digitalizacji i łączności z pojazdami, aby lepiej obsługiwać sektor flot pojazdów użytkowych. Rozszerzona i zintegrowana oferta technologii dla samochodów ciężarowych, autobusów i naczep zapewnia firmie ZF szeroki dostęp do bogatych baz danych systemów samochodowych, co z kolei zasila jej rosnącą ofertę aplikacji i usług opartych na chmurze w celu dalszej optymalizacji wydajności i bezpieczeństwa flot samochodowych.