W Polsce powstaje sieć SuperTruck skupiająca firmy zajmujące się obsługą firm transportowych. Sieć tworzona jest przez włoskiego producenta opon do pojazdów użytkowych Prometeon Tyre Group.

Sieć SuperTruck łączy niezależnych dilerów specjalizujących się w produktach i usługach dla branży transportu drogowego. Przynależność do sieci pozwala jej członkom prowadzić działalność zarówno w charakterze podmiotów niezależnych, jak i przedstawicieli SuperTruck, oferując pakiety usług i produktów dostępnych wyłącznie dla swoich partnerów. Do głównych zadań sieci SuperTruck należy sprzedaż opon do pojazdów użytkowych oraz obsługa flot pojazdów ciężarowych. Członkowie sieci oferują firmom transportowym usługi w zakresie obsługi ogumienia – doboru, okresowej wymiany, bieżnikowania i pomocy w razie uszkodzenia na drodze oraz system monitorowania opon.

Operator sieci zapewnia swoim członkom szkolenia, możliwość zakupu urządzeń do obsługi ogumienia, wsparcie finansowe, a także zakup ogumienia na preferencyjnych warunkach. Przewidywane jest wprowadzenie do sprzedaży specjalnej linii opon dostępnej tylko dla członków sieci. Otrzymają oni ujednoliconą wizualizację swoich obiektów, a także firmowe ubrania robocze.

Obecnie do sieci w Polsce należy 15 firm. Zdaniem Jarosława Krzempka, szefa polskiego przedstawicielstwa Prometeon, liczebność sieci nie jest najważniejsza. Liczą się kompetencje i profesjonalizm. Co ciekawe, członkiem sieci może zostać firma, która należy już do innej sieci. We Włoszech sieć liczy ok. 100 członków.

Prometeon Tyre Group produkuje opony do samochodów ciężarowych, autobusów, opony rolnicze. Protfolio opon obejmuje marki PIRELLI i FORMULA, dostępne na podstawie licencji Pirelli, a także ANTEO, TEGRYS i ERACLE. Grupa posiada cztery fabryki (dwie w Brazylii, jedną w Egipcie oraz jedną w Turcji), trzy Centra Badawczo-Rozwojowe (we Włoszech, Brazylii oraz w Turcji) oraz jedno Centrum Rozwojowe w Egipcie, które odgrywa kluczową rolę w obszarze innowacji. Grupa Prometeon zatrudnia ponad 7000 pracowników na pięciu kontynentach.