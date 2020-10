Continental wprowadził na rynek nową oponę do samochodów ciężarowych Conti EcoRegional. Podczas internetowej konferencji prasowej przedstawiciele Continental Opony Polska omówili też problemy stojące przed branżą transportową.

Czas jest szczególny, bowiem firmy transportowe walczą nie tylko z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Zdaniem Continental Opony Polska, nowe regulacje unijne, brexit i tzw. pakiet mobilności to trzy najważniejsze wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się branża transportowa w Polsce.

Nowe regulacje unijne dotyczą realizacji celów Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. W 2019 roku Komisja Europejska przyjęła pierwsze rozporządzenie dotyczące norm emisji CO 2 dla nowych pojazdów ciężarowych o dużej ładowności – HDV (Rozporządzenie UE 2019/1242). Zgodnie z nim, średnia emisja CO 2 przez nowe pojazdy ma być zmniejszona o 15% do 2025 r. i o 30% do 2030 r., w porównaniu z okresem referencyjnym trwającym od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r. Aby zapewnić porównywalne wartości emisji CO 2 , Komisja uruchomiła dla producentów pojazdów obowiązkowe narzędzie VECTO, za pomocą którego mogą oni przeprowadzić symulację emisji CO 2 i zużycia paliwa. Narzędzie VECTO uwzględnia m.in.: typ i masę pojazdu, układ osi, charakterystykę silnika i przekładni, opory toczenia opon, a także rodzaj trasy, charakterystykę prędkości przejazdu i różne modele pojazdów. Obecnie rozporządzenie dotyczy samochodów ciężarowych z konfiguracją kół 4x2 i 6x2 o masie całkowitej powyżej 16 ton, natomiast Komisja Europejska rozważa rozszerzenie tego dokumentu w przyszłości. Na razie o redukcję CO 2 mają zadbać producenci pojazdów, ale w przyszłości ma ona dotyczyć także flot ciężarówek.

Firma Continental uruchomiła stronę internetową dotyczącą VECTO (www.wszystkoovecto.pl ) i może być doradcą dla flot w kwestii obniżania emisji CO 2 . Continental posiada bowiem sieć serwisową, oferuje kontrakty serwisowe i cyfrowy monitoring opon, a także zajmuje się skupem zużytego ogumienia. „Rozwiązania służące optymalizacji kosztów flotowych przyniosą firmom transportowym wyższe marże, a także przyczynią się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, realizując w ten sposób założenia porozumienia paryskiego” – powiedział Stanisław Rosół, dyrektor handlowy działu opon użytkowych w Continental Opony Polska.

Rozmiar ogumienia i opory toczenia są jednym z elementów branych pod uwagę w symulacji komputerowej VECTO.

Continental wprowadził na rynek nową, ekologiczną linię opon do przewozów regionalnych Conti EcoRegional. „Nowe modele Conti EcoRegional HS3 i Conti EcoRegional HD3 zapewniają niskie opory toczenia i zmniejszone zużycie paliwa zarezerwowane wcześniej dla opon dalekobieżnych, przy zachowaniu wydajności i przebiegów opon przeznaczonych do ruchu regionalnego Conti Hybrid HD3” – powiedział Krzysztof Otrząsek, menedżer ds. flot i rozwiązań cyfrowych w Continental Opony Polska.

Opony na oś prowadzącą Conti EcoRegional HS3 są wyprodukowane z zastosowaniem nowej technologii Conti Diamond polegającej na dłuższym procesie wulkanizowania opony w stosunkowo niskich temperaturach, dzięki czemu składniki mieszanki mają więcej czasu na połączenie się ze sobą i trwałe związanie. W oponie na oś napędową, Conti EcoRegional HD3, zastosowano wzór bieżnika ze sprawdzonej opony Conti Hybrid HD3. Opona HS3 w rozmiarze 315/70R 22.5 uzyskała literę „C” w zakresie oporów toczenia i literę „B” dla długości drogi hamowania na mokrej nawierzchni. Opona HD3 w takim samym rozmiarze uzyskała literę „C” dla obu tych parametrów.

Z badania ICAN Research dla Continental Opony Polska wynika, że co piąta firma transportowa wymienia opony jako elementy, które najłatwiej poddają się optymalizacji. Według uczestników tego badania głównym trendem, który powinien się utrzymać w branży transportowej w perspektywie kolejnych pięciu lat, jest wzrost popytu na usługi transportowe dla przewozów samochodowych.