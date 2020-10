Łukasz Kopiec został powołany na członka zarządu firmy Moto-Profil. Pozostaje on także dyrektorem marketingu Moto-Profilu i będzie nadal koordynować pracę wszystkich czterech pionów marketingu w spółce.

– Dołączenie do zarządu Moto-Profil to dla mnie wyróżnienie i zobowiązanie. Bazując na swoim doświadczeniu w zakresie marketingu, jestem w pełni zmotywowany, aby w zarządzie dbać o jak najlepsze wyniki firmy i jej miejsce w branży. Będę chciał kontynuować strategię wzmacniania partnerów, przekładającą się na ich pozycje rynkowe. Mamy wspólną, aktualną wizję drogi, jaką podążamy. Powstała ona na bazie wieloletnich doświadczeń, jednocześnie uwzględnia bieżące oczekiwania rynku. Otoczenie biznesowe pokazuje nam regularnie, że to dobry kierunek – mówi Łukasz Kopiec.

Nowy członek zarządu Moto-Profil wciąż będzie odpowiedzialny także za marketing spółki, tj. za pracę działów marketingu operacyjnego, public relations, grafiki oraz projektów marketingowych.

Łukasz Kopiec pracuje w spółce od 15 lat. Pełnił do tej pory m.in. funkcję specjalisty ds. marketingu, kierownika działu marketingu oraz dyrektora marketingu spółek Moto-Profil i ProfiAuto.