Rząd planuje zmiany w zasadach przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Nowe zasady mają wejść w życie od 1 stycznia 2021. Dokładne zmiany nie są jeszcze znane. Wymienia się jednak m.in. obowiązek fotografowania całej bryły pojazdu z dwóch przekątnych z przodu i z tyłu oraz wskazanie drogomierza w dniu przeprowadzenia badania technicznego. Zdjęcia mają być dowodem na to, że pojazd rzeczywiście pojawił się na SKP.

Obecny projekt zakłada pozostawienie starostom nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, a nadzór nad diagnostami będzie należał do Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Z TDT do Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) przejdzie uprawnienie w zakresie egzaminowania kandydatów na diagnostów. W ramach nowych rozwiązań starosta będzie co najmniej raz w roku przeprowadzał okresowe kontrole SKP. Z kolei TDT będzie mógł przeprowadzać kontrole doraźne na losowo wybranej SKP, w trakcie których diagnosta pod nadzorem pracownika TDT będzie wykonywał czynności badania technicznego. Przedstawiciele TDT będą mogli przeprowadzać także między innymi kontrolę i weryfikację wyników wybranych losowo badań technicznych przeprowadzonych w danej SKP. Nierzetelni lub niedouczeni diagności mogą zostać zawieszeni w rejestrze diagnostów aż do cofnięcia uprawnień. Ma to motywować diagnostów do rzetelnego i skrupulatnego przeprowadzania badań. Przedsiębiorcy prowadzący SKP mają obowiązek zapewnienia diagnostom wymaganego i spełniającego wymogi wyposażenia kontrolno-pomiarowego. Projekt ustawy wprowadza opłatę za przeprowadzenie badania technicznego po terminie wpisanym w dowodzie rejestracyjnym. Jeżeli termin przekroczy 30 dni po wyznaczonej dacie, to spóźnialski zapłaci podwójnie. Można też oczekiwać wzrostu opłat za badanie techniczne.