Producent łożysk klasy premium, firma NSK, walczy z firmami podrabiającymi jej produkty. Odzwierciedleniem skali problemu jest niedawna konfiskata 23 tys. podrobionych opakowań i etykiet NSK w chińskiej prowincji Hebei.

Działania NSK polegają na współpracy z organami celnymi i kontroli granicznej Chin i ochronie rynku przed zalewaniem podrabianymi łożyskami. Niedawno opracowano bezpłatną aplikację NSK Verify, która umożliwia klientom ocenę autentyczności łożysk obrabiarek, dzięki zeskanowaniu za pomocą smartfonu unikatowego kodu kreskowego 2D znajdującego się na opakowaniu. Najnowszym działaniem w zakresie eliminacji podrabianych łożysk była współpraca NSK ze Światowym Stowarzyszeniem Producentów Łożysk w celu stworzenia nowej aplikacji, która może być stosowana przez wielu producentów. Podobnie jak rozwiązanie NSK Verify, aplikacja WBA Check jest w stanie ocenić autentyczność łożysk firm stowarzyszonych w WBA, skanując kompatybilny kod 2D, co ułatwia klientom nabywającym łożyska od różnych firm weryfikację oryginalności produktów. Co więcej, jeśli zostanie wykryte niezarejestrowane łożysko, aplikacja automatycznie powiadomi NSK.

Chociaż aplikacje idealnie nadają się do identyfikowania podrobionych łożysk, które już dotarły do użytkownika końcowego, to zakup produktów wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów i dealerów NSK stanowi bardziej prewencyjny sposób walki z fałszerzami. Takie sklepy pozyskują oryginalne produkty NSK bezpośrednio od grupy NSK i zapewniają wartość dodaną poprzez doradztwo techniczne, obsługę posprzedażową i gwarancję.