Jak informuje Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego po trzech kwartałach 2020 r. producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali spadki sprzedaży sięgające -20% w niemal wszystkich segmentach opon.

W przypadku opon do aut osobowych spadek sprzedaży wynosi -18%, a do aut dostawczych -21%. Jedynie sprzedaż opon motocyklowych wzrosła o +7%, a w samym trzecim kwartale o +57%. W trzecim kwartale zwiększyła się też sprzedaż opon ciężarowych (+15%) i rolniczych (+11) – co ograniczyło spadki w tych segmentach od stycznia odpowiednio do -3% oraz -17%.







– Rynek opon w Polsce został bardzo dotkliwie doświadczony przez pandemię, co było szczególne widoczne w pierwszym półroczu bieżącego roku. Wiele zakładów musiało przerwać produkcję z powodu spadku zamówień zarówno z rynku pierwszego wyposażenia, jak i rynku wymiany. Dynamika sprzedaży w III kwartale pozwoliła zmniejszyć spadki z pierwszego półrocza praktycznie we wszystkich segmentach – ale obserwując dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej w ostatnich tygodniach, i biorąc również pod uwagę sytuację gospodarczą możemy założyć, że rok 2020 będzie bardzo trudny – mówi Andrzej Włodarczyk, prezes Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.





Również w Europie po trzech kwartach odnotowano spadki sprzedaży opon we wszystkich segmentach. Najbardziej dotknięty sektor opon do samochodów osobowych (konsumencki) spadł jak dotychczas o -14,4% w porównaniu z III kwartałem 2019 r. Natomiast w obszarze zamówień do nowych aut spadek wyniósł aż -30,4%. Spadek sprzedaży opon ciężarowych wyniósł -8%.