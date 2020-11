Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych ogłosiło, że mimo pandemii koronawirusa sprzedaż nowych samochodów z napędem elektrycznym w Polsce stale rośnie.





Co więcej Stowarzyszenie opublikowało katalog pojazdów elektrycznych i obwieściło, że w naszym kraju dostępnych jest 101 modeli takich samochodów – całkowicie elektrycznych (BEV, ang. battery electric vehicles) oraz hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles). Warto zauważyć, że Stowarzyszenie nie interesuje się autami z napędem hybrydowym, które nie mogą być ładowane z gniazdka.

Najtańszym samochodem w pełni elektrycznym oferowanym w Polsce jest Škoda CITIGOe iV, dostępna od 82 050 zł, bez uwzględnienia dopłat z programów wsparcia NFOŚiGW. Na przeciwnym biegunie znajduje się Porsche Taycan Turbo S, którego ceny rozpoczynają się od 794 000 zł. Najtańszym autem hybrydowym PHEV jest KIA Ceed 1.6 GDi Plug-in Hybrid, która kosztuje marne 127 990 zł.

Stowarzyszenie zauważyło, że samochody BEV są wyposażane w coraz pojemniejsze akumulatory trakcyjne i w konsekwencji dysponują coraz większymi zasięgami na jednym ładowaniu. Zasięg popularnej Tesli Model S Long Range wynosi aż 652 km, ale średni zasięg samochodów całkowicie elektrycznych wynosi ok. 380 km (WLTP). Czas ładowania ultra szybką stacją (350kW) Porsche Taycana wynosi mniej niż pół godziny, co jest wystarczającym argumentem do zakupu tego zacnego auta. Jeśli ktoś nie lubi Porsche, może kupić Nisana LEAF, którego z ładowarki Wallbox (11 KW) naładuje już po 7,5 godz.

Podano też, że przyspieszenie do prędkości 100 km/h Tesli Model S Performance wynosi 2,5 sekundy, a VW ID.3 (58 kWh) – 7,3 s. Wyniki wydają się wiarygodne, poza tym, że jednostką przyspieszenia nie jest sekunda. Nie wiemy więc, jaki parametr podaje Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, ale zapewne przesłaniem była sugestia, że auta napędzane przez silnik elektryczny mają krótki czas rozpędzania.

W katalogu Stowarzyszenia porównano wybrane modele elektryczne z autami napędzanymi silnikiem Diesla i ,co ciekawe, całkowicie pominięto auta z silnikiem benzynowym.

Jeszcze nie tak dawno zapewniano ludzkość, że najlepsze są silniki Diesla. Teraz najlepsze są silniki elektryczne, ale ludzkość na pewno nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Obecnie silnik elektryczny wydaje się najlepszym źródłem napędu dla samochodów. Nie wiemy tylko, z jakich źródeł ma pobierać prąd – z akumulatorów czy może z wodorowych ogniw paliwowych. W obecnym czasie istotne jest, by rzetelnie informować społeczeństwo o zaletach i wadach różnych rozwiązań, by każdy mógł wyrobić sobie opinię. Niedomówienia i zatajanie niewygodnych faktów nie przyspieszą rozwoju elektromobilności. Do naszej redakcji piszą maile rozzłoszczeni ludzie, którzy kupili auto „zelektryfikowane” i są niezadowoleni, gdyż sprzedawca nie powiedział całej prawdy. Np. takiej, że hybryda za 150 tys. zł na silniku elektrycznym przejeżdża tylko pięć kilometrów. Gdyby o tym powiedziano, klient kupiłby hybrydę ładowaną z gniazdka. Mówi się, że czas ładowania auta elektrycznego jest krótki, ale ten czas zależy od wielu czynników. Posiadacz Corsy-e nie ma możliwości, by skorzystać z ultra szybkiej ładowarki i trzeba go o tym poinformować. W konstrukcji aut elektrycznych jest wiele technicznych problemów do rozwiązania. Niektóre nawet bardzo poważne, jak zapobieganie zapalaniu się aut podczas ładowania baterii. Miejmy nadzieję, że konstruktorzy akumulatorów opanują ten problem, bo już wiadomo, co go powoduje.

Wniosek jest taki, że mądra edukacja społeczeństwa jest równie ważna jak dotacje, ulgi i odliczenia na zakup „elektryków”. Niemądra propaganda tylko na początku jest skuteczna, potem obraca się przeciw ideom, które wychwalała. Nas jednak najbardziej cieszy to, że sprawność silnika elektrycznego wynosi około 90%, a najlepszego silnika tłokowego – tylko ok. 40%. To znaczy, że jeśli zakupię prąd za 100 złotych, to stracę tylko 10 zł i to jest bardzo miła perspektywa. Jednak ludzkość ma przyszłość.