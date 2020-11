Zakończyła się tegoroczna edycja akcji z mobilnym testerem zawieszenia BILSTEIN. Z bezpłatnej kontroli skorzystało blisko dwa tysiące kierowców samochodów osobowych i lekkich dostawczych.





„Badanie polega na wjeździe samochodu na specjalnie skonstruowaną platformę. Osobno oceniana jest sprawność amortyzatorów przedniej i tylnej osi. Po raz kolejny jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, bo i tegoroczne wyniki potwierdzą fakt co najmniej akceptowalnego stanu technicznego zawieszenia. I to w pojazdach, których średni wiek to dziesięć i więcej lat” – mówi Andrzej Wojciech Buczek, doradca techniczny w firmie IHR Warszawa, przedstawiciela marki BILSTEIN w Polsce.

W dwóch turach – przed wakacjami i we wrześniu 2020 – tester dostępny był w 39 miejscowościach w różnych regionach Polski. Łącznie przebadano 2145 samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Faktycznie liczba była mniejsza, bo część z nich skontrolowano dwukrotnie. Przyczyną było nieodpowiednie ciśnienie w kołach, które ma wpływ na pracę zawieszenia. Na miejscu było ono uzupełniane do wskazanej przez producenta auta wartości.

W 2020 roku nieco ponad 81 proc. pojazdów uzyskało wynik dobry, a niecałe 14 proc. dopuszczalne. Zaledwie pięć procent nie zdało egzaminu. Dane te są zbliżone do tych z lat ubiegłych.

Po zakończeniu badania każdy kierowca otrzymywał wydruk ze szczegółowymi wynikiem który był indywidualnie omawiany wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszej eksploatacji. Osoby zainteresowane uzyskiwały kupon rabatowy na zakup nowych amortyzatorów BILSTEIN.

W celu dalszego popularyzowania bezpiecznego użytkowania pojazdów pomimo potwierdzenia dobrego stanu zawieszenia w samochodach poruszających się po polskich drogach akcja kontynuowana będzie w 2021 roku.