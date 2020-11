W najbliższą sobotę, 7 listopada oraz 21 listopada w ramach ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, zainicjowanej przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Instytut Transportu Samochodowego, kierowcy będą mogli bezpłatnie skontrolować światła swoich pojazdów na stacjach diagnostycznych.





Patronat nad akcją objęły ITS oraz zrzeszone w Polskiej Izbie Stacje Kontroli Pojazdów i Polski Związek Motorowy, a także na pozostałe stacje, które przystąpiły do akcji.

Z danych Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że aż 98% polskich kierowców doświadcza oślepiania przez inne samochody, a 40% skarży się, że ich światła świecą źle lub za słabo. Inne badanie ITS wskazuje, że tylko ok. 30% pojazdów, spośród wszystkich poruszających się po drogach, ma dobrze lub akceptowalnie ustawione światła.





WYKAZ STACJI DIAGNOSTYCZNYCH, KTÓRE W DNIACH: 24.10, 7.11 i 21.11 BĘDĄ DOKONYWAĆ BEZPŁATNYCH SPRAWDZEŃ ŚWIATEŁ POJAZDÓW