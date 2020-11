W tym roku nie odbyły się targi Automechanika we Frankfurcie, ale organizatorzy starają się przenieść tę imprezę do Internetu. 30 października miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach serii rozmów „porozmawiajmy o biznesie”.

Podczas pierwszej rozmowy internetowej przedstawiciele wiodących międzynarodowych dostawców wymienili poglądy na temat wpływu koronawirusa na rynek wtórny i wyzwań, jakie stwarza dla łańcuchów dostaw. W dyskusji wzięli udział: Manfred Baden – prezes Automotive Aftermarket Robert Bosch GmbH, Rolf Sudmann – wiceprezes wykonawczy ContiTech, Jean Francois Bouveyron – wiceprezes Aftermarket EMEA Delphi Technologies Aftermarket, Michael Söding – CEO Automotive Aftermarket Schaeffler AG i Helmut Ernst - starszy wiceprezes Aftermarket ZF AG.

Jak podkreślono podczas rozmowy, ani branża motoryzacyjna, ani jej dostawcy nie byli przygotowani na pandemię.

„Przeżywamy prawdopodobnie jedyny w życiu kryzys. [...] I od kilku miesięcy jeździmy na kolejce górskiej” – stwierdził Jean-Francois Bouveyron, wiceprezes Aftermarket EMEA Delphi Technologies Aftermarket, dodając, że w marcu obroty firmy dramatycznie spadły, ale znacznie się poprawiły w okresie letnim. „Dla mnie pokazało to odporność rynku wtórnego i dowiodło, że był on w stanie radzić sobie z kryzysem znacznie lepiej niż na przykład rynek OE” – dodał Bouveyron.

Rolf Sudmann, wiceprezes wykonawczy ContiTech, również odniósł się do tej kwestii: „Podobnie jak wielu producentów części musimy zarządzać łańcuchami dostaw o dużej złożoności międzynarodowej. Szczerze mówiąc, ten rozległy system nie był zbyt odporny wiosną, kiedy wszyscy po raz pierwszy stanęliśmy w obliczu kryzysu związanego z koronawirusem. W niektórych przypadkach produkcja została wstrzymana, a firmy stanęły przed wyzwaniem związanym z rosnącymi (często nieplanowanymi) zamówieniami. Jednak po pierwszym kwartale branża dostawców zaczęła powoli się ożywiać, a firmy wiele nauczyły się z sytuacji, która była wynikiem pandemii koronawirusa i globalnej blokady” – skomentował. Rolf Sudmann powiedział: „Wykorzystaliśmy ten czas na usprawnienie zarządzania łańcuchem dostaw i procesów w łańcuchu dostaw. Ponadto zacieśniliśmy współpracę z wieloma naszymi międzynarodowymi partnerami, zwłaszcza w zakresie digitalizacji i prognozowania. Dlatego jestem pewny przyszłości”.

Łańcuchy dostaw Boscha były stosunkowo stabilne, a firma korzysta na tym również w obecnej sytuacji. „Pomimo tej trudnej sytuacji w firmie Bosch udało się utrzymać nasze łańcuchy dostaw przez cały ten okres, co dało nam bardzo dobrą podstawę do wzrostu w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Dziś możemy powiedzieć, że popyt znacznie się poprawił w prawie wszystkich obszarach produktów na rynku wtórnym” – powiedział Manfred Baden, Prezes Automotive Aftermarket Robert Bosch GmbH.

Uczestnicy rozmowy byli również zgodni co do tego, że niezbędny jets zaawansowany system zarządzania kryzysowego. Jak powiedział Michael Söding, CEO Automotive Aftermarket Schaeffler AG: „Kluczem do sukcesu jest stworzenie skutecznego systemu zarządzania kryzysowego”. Należy zrobić wszystko co możliwe, aby zapobiec zatrzymaniu produkcji i logistyki z powodu zakażeń koronawirusem wśród pracowników. „Musimy się skupić na zdrowiu i bezpieczeństwie wszystkich naszych współpracowników” – dodał Michael Söding. Paneliści zwracali również uwagę, że bliskie kontakty i dialog z klientami są niezwykle ważne dla poprawy prognozowania oraz szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację. Helmut Ernst, starszy wiceprezes Aftermarket ZF AG, uważa, że: „COVID-19 w połączeniu z mobilnością elektryczną i brakiem funduszy naprawdę napędzał proces konsolidacji.”

W obecnej sytuacji nikt nie chciał zaryzykować żadnych prognoz dotyczących przyszłości. Manfred Baden powiedział: „Ponieważ liczba zakażeń koronawirusem rośnie ponownie na całym świecie, nie można sporządzić takiej prognozy. Musimy uważnie obserwować sytuację, aby móc szybko reagować, gdy zajdzie taka potrzeba. Jean-Francois Bouveyron jest tego samego zdania: „Sytuacja zmusza nas do tego, byśmy byli wyjątkowo czujni i sprawni. Mamy do czynienia z drugą falą zachorowań i istnieje ogromna niepewność, co do tego, jakie będą wyniki na koniec roku.”