Total Polska zaplanował w ostatnim kwartale 2020 r. szerokie działania komunikacyjne na platformie Motointegrator.com, skierowane do kierowców i warsztatów samochodowych.



W serwisie obecne będą formaty, takie jak banery reklamowe promujące gamę olejów TOTAL QUARTZ oraz treści edukacyjne. Przewidziano także komunikację bezpośrednią do warsztatów poprzez materiały drukowane i comiesięczny newsletter z poradami dla mechaników.

Współpraca Totala z branżą motoryzacyjną realizowana jest wielotorowo. Oprócz produkcji i sprzedaży renomowanych olejów silnikowych, płynów hamulcowych, hydraulicznych oraz innych produktów przeznaczonych do samochodów osobowych i ciężarowych, francuski koncern wspiera kierowców i mechaników realizując szereg działań edukacyjnych (np. projekt Team Total). Teraz dołącza do nich platforma Motointegrator.com, na której warsztaty znajdą fachowe porady ekspertów Total m.in. odnośnie procedur wymiany płynów czy ich prawidłowego doboru.

Motointegrator to wyszukiwarka serwisów i usług motoryzacyjnych oraz nowoczesne narzędzie promocji i komunikacji z klientem przeznaczone dla warsztatów. Platforma jest projektem firmy Inter Cars.